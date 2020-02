Novak Djokovic sauve 3 balles de match et se qualifie pour la finale à Dubaï

Le joueur serbe a été dominé pendant un set et demi avant de reprendre le dessus sur le Français Gaël Monfils.

Novak Djokovic (ATP 1/N.1) a eu très peur face à Gaël Monfils (ATP 9/N.3) en demi-finale du tournoi ATP 500 de Dubaï, vendredi soir dans le Emirats arabes unis. Le numéro 1 mondial a sauvé trois balles de match consécutives dans le jeu décisif du deuxième set avant d’émerger et de gagner sa place en finale de cette épreuve. Djokovic s’est imposé 2-6, 7-6 (10/8), 6-1. La rencontre a duré 2h35.

Totalement dominé pendant un set et demi (2-6 et 1-3), «Djoko» a retourné la situation. Après ne pas avoir réussi à mettre à profit ses 5 premières balles d’égalisation à un et partout (à 5-4 et 6-5), c’est lui qui a dû s’employer quand il s’est retrouvé mené 3/6 dans le tie-break. Repassé en tête (7/6), Djokovic a encore eu besoin de trois balles de sets avant d’égaliser (10/8).

Le troisième set ne fut plus qu’une formalité face à Monfils, qui restait sur deux titres cette année à Montpellier et Rotterdam et qui avait aligné jusqu’à vendredi 25 sets consécutifs.

Invaincu cette année, après ses succès dans l’ATP Cup puis surtout à Melbourne, son 8e Open d’Australie, Djokovic voit sa série de matchs victorieux en 2020 passer à 14. Il poursuit aussi sa série de victoires sur Monfils désormais portée à 17 sur le circuit ATP. Monfils avait gagné leur premier duel en 2004 l’occasion d’un tournoi Futures.

En finale, Djokovic retrouvera Stefanos Tsitsipas. Le Grec, 6e joueur mondial et 2e tête de série à Dubaï, a sorti dans la première demie le Britannique Daniel Evans (ATP 37) 6-2 et 6-3 en 1h21 de jeu. Tsitsipas a déjà disputé la finale à Dubaï l’an dernier. Il s’y était incliné face au Suisse Roger Federer qui avait remporté à cette occasion le 100e de ses 103 titres ATP.

Djokovic, 32 ans, est mené 3-2 par Tsitsipas dans leurs rencontres. Il visera un 5e titre à Dubaï, et un 79e titres ATP au terme de sa 113e finale. Tsitsipas, 21 ans, espère de décrocher son 6e titre en 11 finales sur le circuit, le deuxième de l’année après celui en levé à Marseille.