La Biélorusse Aryna Sabalenka, première finaliste à Doha

Il s’agit de la première finale en 2020 pour Sabalenka, titrée à cinq reprises en carrière.

La Biélorusse Aryna Sabalenka, 13e au classement mondial, s’est qualifiée pour la finale du tournoi WTA Premier 5 de Doha, vendredi au Qatar. Elle a disposé en demi-finale de la Russe Svetlana Kuznetsova (WTA 46) en deux manches 6-4 et 6-3 et 1 heure 13 minutes de jeu.

L’habituelle partenaire d’Elise Mertens en double, Sabalenka a construit son succès par sa puissance sur les premières et deuxièmes balles pour se défaire de l’ex N.2 mondiale Kuznetsova et double lauréate de Grand Chelem (Roland-Garros en 2009 et l’US Open en 2004), aujourd’hui âgée de 34 ans.

.@SabalenkaA is the 1st player into the final in Doha, defeating Kuznetsova 6-4, 6-3!#QTO2020 pic.twitter.com/RLAJhXo2En — WTA (@WTA) February 28, 2020

Sabalenka visera un 6e titre à l’occasion de sa 10e finales après ses succès à Wuhan et New Haven en 2018, et Zhuhai, Wuhan et Shenzhen l’année dernière.

À 21 ans, la 9e tête de série à Doha disputera la finale face à la vainqueure de l’autre demie qui oppose la N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty à la Tchèque Petra Kvitova (WTA 11/N.8).