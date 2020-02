Badi et Barry arrivent à Amay

Les Mosans s’offrent un tout nouveau flanc gauche avec un joueur prometteur de Tilff et une vieille ex-connaissance de Fize.

Il ne faudra pas les confondre dans la composition d’Amay dans les prochains mois quand tous les deux occuperont le flanc gauche de la P2A. Car c’est carrément un nouveau flanc que les Mosans ont transféré d’une pierre deux coups. Mohammed Badi et Mahmud Barry se sont en effet engagés rue du Nord belge. Le premier est un inconnu dans notre arrondissement alors que le second est une vieille connaissance pour avoir transité par Seraing Athlétique mais surtout Fize la saison passée.

Badi, c’est un arrière gauche de 24 ans formé à Pierreuse et passé par Cointe, Ougrée et Tilff en P2 cette saison. «Amay, c’était une belle opportunité dans un beau projet, dit ce véloce droitier bon dans les duels et capable de mettre le feu dans une défense. Il y a de belles installations là-bas dignes de la nationale et le club veut retrouver la P1 pour ses 100 ans. Cela m’a poussé à le rejoindre. »

Autre arrivée conjuguée à celle de Badi, celle, donc, de Mahmud Barry, qui fera, lui, office de médian devant le premier cité. Un flanc qui promet puisque même s’ils n’ont pas joué ensemble, les deux hommes se connaissent. «Oui, c’est sympa de se retrouver dans la même équipe, souligne le cousin d’Oumar Barry âgé de 22 ans et qui reste sur une saison blanche à Seraing. J’avais envie de reprendre le foot et ce qu’Amay m’a proposé me semble intéressant. J’étais resté un peu sur ma faim à Fize où j’avais bien commencé avant de me blesser puis de me décourager. Mais, là, j’ai vraiment envie de repartir sur un bon pied après une année où je me suis essentiellement consacré à mes études de marketing. À Amay, je vais aussi retrouver mon cousin et certains joueurs que je connais déjà. Cela va être sympa… » Et hop, voilà Amay qui s’offre un tout nouveau flanc gauche ainsi.