Coronavirus: premier cas confirmé en Islande

L’homme, un quadragénaire originaire d’Islande, n’est pas gravement malade mais présente des symptômes typiques de la maladie Covid-19.

Les autorités islandaises ont fait état vendredi d’un premier cas de contamination au coronavirus dans le pays nordique, un homme de retour d’Italie mais ayant séjourné «hors d’une zone à risque».

L’homme, un quadragénaire originaire d’Islande, «n’est pas gravement malade mais présente des symptômes typiques de la maladie Covid-19», a indiqué le département de la protection civile dans un communiqué. Il est actuellement soigné au Centre hospitalier universitaire de Landspitali, dans la capitale Reykiavik.

«Tous les efforts sont mis en œuvre pour déterminer le cheminement de l’infection et déterminer les personnes susceptibles d’avoir été exposées» à l’individu, expliquent la Protection civile.

Des mesures de précaution prises en Europe

Face à la multiplication des cas en Italie - le pays le plus touché d’Europe - et à la propagation du virus en Europe, de nombreux pays du continent ont renforcé leur dispositif de prévention et de confinement.

Les autorités islandaises ont déclenché la phase d’alerte, deuxième niveau de protection civile sur trois. Ce niveau est déclenché lorsque «l’évaluation des dangers indique une menace accrue, des mesures immédiates doivent être prises pour assurer la sûreté et la sécurité de ceux qui sont exposés dans la zone».

Les mesures préventives telles que des restrictions, des fermetures, des évacuations et des réinstallations d’habitants peuvent être alors prises.

Plus de 78 000 personnes ont jusqu’ici été contaminées en Chine par le virus, foyer de l’épidémie, dont 2 788 ont péri. Le nouveau coronavirus touche également des dizaines d’autres pays, contaminant plus de 6 000 personnes et faisant plus de 80 morts.