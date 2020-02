Europa League: Séville - AS Rome en affiche, Manchester United contre le petit poucet du LASK

Le FC Séville et l’AS Rome s’affronteront dans une double confrontation qui fait office d’affiche des huitièmes de finale (12 et 19 mars) de l’Europa League. Telle a été l’issue du tirage au sort effectué au siège de l’UEFA à Nyon, ce vendredi en Suisse.

La Gantoise et le Club de Bruges, les deux dernières équipes belges engagées sur la scène continentale, n’ont pas passé l’écueil des seizièmes. Après une courte défaite 1-0 à Rome la semaine dernière, les Buffalos ont partagé l’enjeu jeudi contre les Giallorossi (1-1). Les Romains devront écarter les Andalous du FC Séville, spécialistes de la compétition avec trois titres successifs entre 2014 et 2016. Un autre duel entre hispano-italien mettra aux prises l’Inter Milan de Romelu Lukaku à Getafe.

De leur côté, les Brugeois ont sombré à Manchester United (5-0) après un match nul en Belgique (1-1) à l’aller. Les Mancuniens, vainqueurs en 2017, défieront les Autrichiens du Linz ASK.

Le gardien Koen Casteels (Wolfsburg) affrontera les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk alors que Leander Dendoncker et les Wolves croiseront la route de l’Olympiacos, tombeur d’Arsenal jeudi.

Vendredi soir, les Suisses du FC Bâle et les Autrichiens de Salzbourg s’affronteront dans une rencontre reportée à cause de la météo afin de décrocher le 16e et dernier ticket pour les huitièmes. Le vainqueur rejoindra les Allemands de Francfort.

La finale se tiendra le 27 mai dans la ville polonaise de Gdansk.