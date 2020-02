EuroCoupe: Castors Braine contre Valence en quarts de finale

Repêché in extremis pour l’EuroCoupe de basket dames, Castors Braine défiera les Espagnoles de Valence, où évolue la Belgian Cat Jana Raman, dans cette double confrontation en quarts de finale. Tel a été le résultat du tirage au sort effectué au siège de la Fédération internationale de basket (FIBA) vendredi à Mies, en Suisse.

Premier de son groupe en phase de poules avec six victoires en autant de matches, Valence a éliminé les Russes du WBC Enisey en huitièmes de finale. Battues 60-55 à l’aller, les Espagnoles se sont qualifiées grâce à un succès 64-49 à domicile au retour.

Le club brabançon a annoncé jeudi sur son compte Facebook vouloir accueillir l’aller à Braine, et non au Dôme de Charleroi comme lors des matches d’Euroligue, mais cela doit encore être confirmé par la FIBA.

Castors Braine a profité des forfaits de deux équipes lors de la dernière journée de l’Euroligue pour prendre la 6e place de son groupe et ainsi valider son ticket pour les quarts de l’EuroCoupe. En effet, deux rencontres - Venise/Riga dans le groupe A et Schio/Sopron dans le groupe B - avaient été délocalisées à Ljubljana en Slovénie, en raison de la propagation du coronavirus dans le nord de l’Italie. Les Lettones et les Hongroises avaient cependant refusé de jouer jeudi, donnant la priorité à la santé de leurs joueuses et de leur staff. La FIBA a annulé les matches et décidé de déclarer Venise et Schio vainqueur par forfait (20-0) pendant que Riga et Sopron ne recevaient aucun point alors qu’en principe une défaite rapporte un point.

L’internationale belge Kim Mestdagh et son club de Charleville-Mézières défieront Basket Landes dans un duel franco-français.

L’aller se tiendra en Belgique le 12 mars, une semaine avant le retour en Espagne (19 mars).