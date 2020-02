Foot amateur: le point sur les remises province par province

La dégradation des conditions climatiques lors des derniers jours a poussé plusieurs comités provinciaux à remettre les rencontres de football programmées ce week-end. On fait le point.

Province de Liège

Comme on pouvait s’y attendre, le comité provincial a décrété une remise en vue de ce week-end et des matchs des équipes premières.

Le Comité Provincial de Liège a décrété pour ce week-end des 28, 29 février et 1er mars 2020 une remise générale de tous les matches officiels et amicaux.

Les matches de la RIL sont également remis et le Foot Corpo Liège annonce également une remise générale pour ce week-end.

Province de Namur

On ne jouera pas non plus sur les pelouses namuroises ce week-end des 28 février et 1er mars inclus, où une remise générale a été décrétée.

Seules les rencontres amicales dûment annoncées se déroulant sur terrain synthétique sont autorisées.

Province de Luxembourg

Après avoir reporté uniquement les matches de jeunes et de réserves dans un premier temps, le cp luxembourgeois a, sans surprise, décrété une remise générale de tous les matches officiels et amicaux prévus ce week-end des 28, 29 février et 1er mars 2020.

Seuls sont autorisés, les tournois en salle et les matches amicaux sur terrain synthétique pour autant qu’ils aient été annoncés. Cette décision ne concerne pas les matches des Nat. et interprovinciaux qui sont gérés par le Département Compétitions de l’ACFF.

Province de Hainaut

En Hainaut, le comité a annoncé une remise générale de tous les matches officiels (Championnats, Coupes du Hainaut, Young Cup) en jeunes et réserves à l’exception des équipes premières masculines et féminines.

De son côté, le Foot Corpo Charleroi annonce aussi une remise générale pour ce week-end.

Province du Brabant wallon

Pas de remises prévues du côté des Brabançons.