Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Grogne des architectes contre les habitats alternatifs, ras-le-bol du bruit des avions autour de Charleroi, des macarons pour les sépultures remarquables: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 28 février.

1. Les habitats alternatifs survalorisés?

Des yourtes et des tiny houses pour résoudre la crise du logement? C’est ce que suggère le salon Batibouw. De quoi agacer les architectes: «Envisager les tiny houses comme la solution pour compenser le manque de logements annoncé dans les prochaines années nous paraît irréaliste.»

2. De Croo: du flegme pour mener les débats du Conseil de sécurité

Alexander De Croo, le vice-Premier ministre libéral flamand, a fait preuve de flegme, hier, en présidant au Conseil de sécurité des Nations unies un débat sur un sujet «chaud»: la situation humanitaire dans le nord-est de la Syrie.

+ LIRE ICI | La Belgique en témoin de l’imbroglio syrien aux Nations unies

3. Marre du trafic aérien autour de Charleroi

Les avions de l’aéroport de Charleroi grondent et les riverains de Ligny et Tongrinne grognent. «Le vent d’est est courant au printemps et en été, c’est-à-dire au moment de la saison touristique où l’aéroport tourne à plein régime. On subit donc des dizaines de décollages par jour, dès 6 h 30 du matin.»

4. Un premier album pour Aloïse Sauvage

Elle scande ses textes comme une rappeuse, pense ses mélodies pop, Aloïse Sauvage, nouvelle chouchoute de la scène française. La jeune Française de 27 ans sort ce vendredi son premier album, Dévorantes.

5. Gavory, défenseur du Standard: «On a un gros mental»

Assuré de participer aux play-off 1 à trois journées de la fin de la phase classique, chose qui n’était arrivée qu’une seule fois jusqu’à présent, le Standard va bien. Nicolas Gavory en est convaincu.

6. Versement de pots-de-vin: Alain Mathot porte plainte

Les avocats d’Alain Mathot attaquent celui qui lui aurait versé des pots-de-vin. La défense du prévenu soupçonné de corruption a également annoncé qu’elle comptait plaider pendant cinq heures devant le tribunal correctionnel.

+ LIRE ICI | Poursuivi, Alain Mathot a déposé des plaintes

7. Des macarons pour les tombes au caractère remarquable

Réparties dans les 18 cimetières de l’entité, environ deux cents sépultures ont à ce jour été retenues pour leur caractère remarquable. Le macaron indique l’importance de la sépulture. Le travail est loin d’être terminé…

+ LIRE ICI |Des macarons pour ne pas oublier dans les cimetières de Frasnes-lez-Anvaing

8. UCLouvain: la régionale de la Lux fête ses 140 ans

«La plus puissante» des régionales de Louvain-la-Neuve fête ses 140 ans. La Lux a encore de beaux jours devant elle. Depuis lors, des milliers et des milliers d’étudiants l’ont fréquentée, portant haut et fort les racines et les valeurs de la province de Luxembourg.

9. Usine à tarmac: impact sur le trafic et impact visuel limités

Charroi limité et démarche au plus écologique, le projet d’usine d’enrobés se veut rassurant à Maillen. Les bois en bord de route seraient préservés, pour éviter tout impact visuel.

10. Classiques: le Wolf Pack veut frapper fort

Les Deceuninck-Quick Step avaient frappé fort dès le week-end d’ouverture en 2019. Sera-ce le cas à nouveau cette saison? Zdenek Stybar veut, en tout cas, faire du week-end d’ouverture une nouvelle fête pour Deceuninck.