Le Tour des Émirats arrêté en raison du coronavirus: «La situation n’est pas trop désagréable»

Le Tour des Émirats arrêté hier soir en raison de cas de coronavirus, les coureurs, membres des staffs et journalistes sont confinés dans leur hôtel et soumis à des contrôles médicaux. Mario Aerts, directeur sportif chez Lotto Soudal, témoigne.

«Nous avons été contrôlés (ce) vendredi à 6h du matin, explique Mario Aerts. Nous saurons ce vendredi soir si nous pouvons rentrer à la maison.»

Les équipes ont reçu ce jeudi soir la consigne de ne pas quitter l’hôtel Yas Marina Circuit d’Abu Dhabi. «Personne n’a pu entrer ou sortir de l’hôtel, précise le directeur sportif chez Lotto Soudal. Après le repas, les directeurs d’équipe ont été convoqués par l’organisation (toutes les équipes étaient dans le même hôtel alors que l’organisation et les journalistes se trouvaient dans un autre complexe hôtelier, le Crown Plaza à Abu Dhabi, ndlr). Nous avons appris que deux membres d’une équipe étaient contaminés et que la course était arrêtée. La nouvelle est arrivée de façon très inattendue, la rumeur n’avait pas du tout circulé pendant la journée.»

Les tests, prévus hier soir, ont pris énormément de temps à cause du nombre important d’équipes et de membres des staffs. «Je suis resté éveillé jusqu’à 4h du matin, ajoute Mario Aerts. Finalement, ils sont venus vers 6h pour nous contrôler. Ils ont prélevé du mucus nasal et notre température dans les oreilles. Nous sommes désormais en attente des résultats, prévus pour (ce) vendredi soir. Nous saurons alors si nous allons pouvoir rentrer à la maison dimanche. Si quelqu’un venait à être infecté, il devra rester plus longtemps mais j’espère que cela ne se présentera pas.»

Malgré la situation, Mario Aerts a assuré que personne ne cédait à la panique. «Tout le monde est resté calme. C’est un peu contrariant de voir la course s’arrêter mais la situation n’est pas trop désagréable. Le temps est très bon ici, nous pouvons aller sur le toit de l’hôtel et avons un périmètre de 50 mètres carrés en dehors de l’hôtel. Il y a pire endroit pour être en quarantaine. Personne n’est réellement inquiet. Les médecins nous ont dit que le coronavirus n’était pas pire qu’une grippe, qui peut aussi tuer des personnes âgées et celles en moins bonne santé. Je ne m’inquiète pas trop.»