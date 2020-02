Marche pour la sécurité autorisée à Tournai sauf si l’extrême-droite s’en mêle

Le bourgmestre de Tournai autorise la marche pour la sécurité du 1er mars, mais ne tolérera aucun dérapage. Question de… sécurité.

Contrairement à son homologue mouscronnoise, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, n’a pas décidé d’interdire la marche pour la sécurité prévue dans la Cité des Hurlus le même week-end.

«La situation est différente à Tournai, précise Paul-Olivier Delannois, car à Mouscron, il a été clairement établi que des groupuscules appartenant à la mouvance d’extrême-droite ont l’intention de participer à la manifestation.

À priori, à Tournai, les organisateurs n’ont pas d’obédience politique même si l’on peut soupçonner que certains d’entre eux soient manipulés par certain(e) s élu(e) s…

Concrètement, la marche prévue à Tournai - le dimanche 1er mars à partir de 15 h, au départ de la Grand-place - est organisée par un groupe Facebook au nom évocateur: « Marre de ce sentiment d’insécurité à Tournai »; lequel compte environ 300 sympathisant (dont 40 ont indiqué qu’ils participeront à la manifestation).

«Venez habillés en noir, comme pour un enterrement...»

Pour ce qui concerne les intentions du mouvement lors de cette manifestation, on peut notamment lire ceci sur la page FB:

«Vous êtes nombreux à constater de plus en plus de faits d’insécurité gravissimes alors que nos autorités minimisent celles-ci!

Protestons pacifiquement et réclamons des mesures concrètes… Au départ nous installerons une boîte à idées. Vos idées seront triées par niveaux et classées, puis nous les lirons toutes en direct durant la marche et les retranscrirons sur Facebook sans prendre position afin de déterminer celles qui reçoivent le plus de ‘‘like’’ pouvant servir d’indices de satisfaction. Nous les remettrons en intégralité à monsieur le bourgmestre de Tournai avec un résumé des indices de satisfaction…

Venez habillés en noir pour la marche «funéraire» du cercueil de la sécurité actuelle. Nous pouvons vous fournir des pancartes afin que vous puissiez y inscrire votre ressenti et/ou des solutions productives à proposer.»

Des conditions strictes comme pour tout événement public

Dans son arrêté autorisant cette marche, Paul-Olivier Delannois émet notamment les conditions suivantes:

«veiller au respect de l’article 94.2 du Règlement Général de Police portant sur la tranquillité publique et les nuisances sonores; respecter strictement les dispositions du Code de la Route durant toute la randonnée et, notamment, veiller au respect de la propreté publique…»

Le bourgmestre ajoute en outre: «il nous revient qu’un groupe d’extrême droite envisage de participer à votre événement. Si cette participation venait à se confirmer, je vous informe que les services de police s’opposeront à la tenue de la manifestation.»

Le moindre signe, propos ou drapeau équivoque pourrait dès lors remettre en question l’autorisation délivrée par le premier magistrat. D’autant que la police sera évidemment présente sur le terrain pour encadrer les «marcheurs».

Précisons encore que cette manifestation - à laquelle participeraient une quarantaine de personnes - ne devrait pas perturber la circulation, les organisateurs s’étant engagés à ce que les participants empruntent exclusivement les trottoirs lors de la marche.

Laquelle devrait se terminer à l’hôtel de ville où un cahier reprenant les demandes des participants sera remis au bourgmestre.