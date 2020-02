VIDÉO | Même sans LeBron James, les Lakers s’imposent facilement contre Golden State

Les Los Angeles Lakers n’ont pas été inquiétés par Golden State, ce jeudi en NBA, championnat nord-américain de basket. Les Angelinos, privés de LeBron James, se sont imposés 86-116 contre des Warriors qui affichent le pire bilan de la ligue.

En l’absence du «King», Anthony Davis a totalisé 23 points en 25 minutes de jeu pour mener les siens vers la victoire grâce à un troisième quart-temps maîtrisé (40-17). Les Lakers sont en tête de la Conférence Ouest avec 45 victoires pour 12 défaites, très loin devant les Warriors, derniers (12v-47d).

Sans son pivot camerounais Joël Embiid, absent pour une blessure à l’épaule, et son meneur Ben Simmons, Philadelphie s’en est remis à Tobias Harris pour vaincre New York (115-106). Harris a compilé 34 points, 7 rebonds et 7 passes décisives pour remettre les Sixers sur de bons rails après une défaite à Cleveland. Philadelphie est 5e de la conférence Est (37v-23d), tandis que les Knicks termineront pour la sixième saison de suite avec un bilan négatif (14e, 17v-42d).

Sacramento a laissé filer un avantage de 19 points avant de s’incliner 112-108 à Oklahoma City. Le Thunder a pu compter sur Danilo Gallinari (24 points), Shai Gilgeous-Alexander (20 pts) et Chris Paul (17 pts) pour inverser la tendance et grimper à la cinquième place à l’Ouest avec 37 victoires pour 22 défaites.

Enfin, Indiana s’est imposé 106-100 devant Portland dans le sillage de son All Star Domantas Sabonis, auteur de 20 points et 11 rebonds contre des Blazers privés de leur meneur vedette Damian Lillard. Indiana est 6e à l’Est (35v-24d), alors que Portland (26v-34d) accuse un léger retard sur Memphis, 8e et actuel dernier qualifié pour les playoffs (28v-30d).