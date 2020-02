Crise au Vénézuela - L'opposition autorise Juan Guaido à gérer des fonds vénézuéliens gelés à l'étranger

(Belga) L'opposition vénézuélienne, majoritaire à l'Assemblée nationale, a approuvé jeudi une loi qui doit permettre à son chef de file Juan Guaido de gérer environ 80 millions de dollars de l'Etat vénézuélien gelés à l'étranger dans le cadre des sanctions contre Nicolas Maduro.

Si Juan Guaido est reconnu par près de soixante pays comme président par intérim du pays richissime en pétrole, il ne dispose d'aucun budget public. Le président socialiste Nicolas Maduro a toujours la haute main sur les impôts, le budget de l'État ou l'état-major de l'armée vénézuélienne. La loi approuvée par les élus du Parlement unicaméral donne une base juridique à la "libération" de fonds gelés par Washington dans le cadre de ses sanctions contre le gouvernement socialiste, a précisé à l'AFP le député Alfonso Marquina. Les États-Unis ont notamment bloqué les comptes bancaires américains de la compagnie pétrolière PDVSA, d'entreprises publiques vénézuéliennes et de Nicolas Maduro et de son entourage. La loi, a poursuivi M. Marquina, doit permettre à Juan Guaido de disposer de l'argent et des comptes bancaires "bloqués appartenant à des personnes corrompues ou qui ont violé les droits de l'Homme". Ces sommes devraient être "administrées ou supervisées" à travers un fonds géré par l'Organisation des États américains (OEA), dont le siège est à Washington, selon le texte. "Nous sommes en conversation avec l'OEA pour définir le cadre de l'accord", a assuré Alfonso Marquina. La loi prévoit que les fonds "libérés" soient consacrés au financement de programmes d'action sociale et plus particulièrement "à l'urgence humanitaire" que traverse le Venezuela, ainsi qu'au "renforcement des relations internationales". Ils doivent aussi permettre de financer le "gouvernement de transition" de Juan Guaido. L'opposant a été réélu le 5 janvier à la présidence du Parlement avec les seules voix de l'opposition, mais le gouvernement de Nicolas Maduro n'a pas reconnu cette élection. En outre, toutes les décisions de l'Assemblée nationale sont systématiquement censurées par la Cour suprême, que l'opposition accuse d'être aux ordres de Nicolas Maduro, depuis quatre ans. De son côté, Juan Guaido tente, en vain, d'évincer l'héritier politique de Hugo Chavez (1999-2013) depuis un peu plus d'an. Il qualifie Nicolas Maduro d'"usurpateur" en raison de la présidentielle "frauduleuse" de 2018 qui lui a permis de se maintenir au pouvoir. (Belga)