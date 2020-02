Europa League - Pour Jess Thorup, les Buffalos ont "manqué d'efficacité"

(Belga) Pour l'entraîneur de La Gantoise Jess Thorup, les Buffalos ont "manqué d'efficacité" jeudi face à l'AS Rome en 16e de finale retour de l'Europa League. La rencontre s'est soldée par un partage 1-1 qui qualifie les Romains, vainqueurs 1-0 au match aller.

"Nous avons manqué d'efficacité. Cela nous a coûté cher sur les deux matches", a déclaré Thorup après la rencontre. "Je peux retenir beaucoup de positif. Nous étions la meilleure équipe sur les deux matches. Aujourd'hui, nous nous sommes battus jusqu'à la fin", poursuit le coach danois. "Personne ne s'attendait à ce que nous passions, mais nous avons été tout près. C'est surtout dommage pour les joueurs. J'espère qu'ils garderont cette mentalité dans les mois qui viennent et que nous allons faire de belles choses en championnat". "La Roma a des joueurs qui appartiennent au top européen", selon Thorup. "Nous étions meilleurs en tant qu'équipe mais ils ont des individualités qui profitent de la moindre de nos erreurs pour être dangereux. Nous avons pris beaucoup d'expérience cette saison, avec 14 matches européens joués, pour seulement deux perdus. Je suis fier de notre parcours". Paulo Fonseca, l'entraîneur romain, estime que "ce n'était pas un match facile". "Nous avons eu du mal, surtout en première mi-temps. Nous avons laissé trop d'espaces aux attaquants gantois. C'était meilleur après le repos. La qualité n'était pas toujours là mais c'est aussi dû à l'état du terrain. Mes joueurs se sont battus pour aller chercher cette qualification. C'est le principal. Cette qualification me fait très plaisir", dit Fonseca, qui a complienté les Buffalos. "Gand a une très bonne équipe. Cela fait quelques années qu'ils sont très bons en Coupe d'Europe et ils sont toujours invaincus chez eux cette saison. Je suis très content de la prestation de mon équipe ici, alors qu'il nous manquait plusieurs joueurs-clés comme Diawara, Pastore et Zaniolo. Heureusement que Mkhitarya était fit, tout le monde a pu voir aujourd'hui l'importance qu'il a". (Belga)