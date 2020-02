Des modules liégeois dans une mission spatiale écologique

ENTREPRISES Surveiller à haute résolution verticale la distribution en trois dimensions et l’évolution de l’ozone stratosphérique, afin notamment de calculer les conséquences de l’augmentation des gaz à effet de serre, ou de mesurer l’impact de décisions politiques pour protéger notre environnement: c’est l’objectif d’ALTIUS (Atmospheric Limb Tracker for Investigation of the Upcoming Stratosphere), une mission spatiale initiée par l’Institut Royal Belge d’Aéronomie Spatiale (BIRA-IASB) et largement financée par BELSPO, l’Office fédéral de la politique scientifique belge.