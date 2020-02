Nafi Thiam disputera la hauteur à Eugene, sa première compétition aux USA

Nafi Thiam participera le 7 juin au concours de saut en hauteur de la Ligue de Diamant à Eugene. C’est ce que la championne olympique a annoncé jeudi dans sa newsletter. Ce sera la première compétition de Thiam sur le sol américain.

«C’est la première année où je ne prendrai part à aucun heptathlon avant le grand championnat de l’année. C’est un grand changement par rapport à ma routine de compétition», a écrit Thiam. «Les Jeux Olympiques approchent à grand pas, donc j’ai besoin de quelques compétitions de niveau mondial pour me préparer. Je suis très heureuse de pouvoir annoncer que je participerai pour la première fois au Prefontaine Classic le 7 juin. Je vais traverser l’océan pour cette seule compétition, et je suis impatiente de pouvoir me mesurer aux meilleures sauteuses en hauteur du monde. Je me suis déjà rendue plusieurs fois aux Etats-Unis, mais jamais pour une compétition.» Les Mondiaux d’athlétisme se tiendront en août 2021 à Eugene.

La prochaine compétition de Thiam sera le championnat de France indoor à Liévin dimanche. Elle disputera la longueur. Il s’agira de sa deuxième et dernière compétition indoor de la saison hivernale, après les championnats de Belgique, où elle a pris la troisième place sur 60m haies.