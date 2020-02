Shakira et Jenifer Lopez visées par plus de 1300 plaintes durant le Super Bowl: «Du porno soft»

Le déhanché de Shakira et de Jenifer Lopez ne semble pas faire que des heureux.

Lors du Super Bowl 2020, les deux chanteuses ont donné une touche hispanique à la finale du championnat de football américain lors du show de la mi-temps.

Vêtues d’ensembles scintillants et révélateurs, la Colombienne de 43 ans et l’Américaine de 50 ans ont dansé et chanté sur un medley de leurs tubes respectifs. Un spectacle qui n’était pas au goût de tout le monde puisque la Federal Communications Commission aurait reçu 1 312 plaintes de téléspectateurs provenant de 49 États différents, comme le rapportent plusieurs médias américains.

Ces nombreuses critiques, dont près de 140 provenaient du Texas, se focalisaient sur les tenues des deux stars, jugées «inappropriées», ainsi que sur leur pas de danse suggestifs. «C’était du sexe à 100% et non un show familial» et «le spectacle était sexuellement explicite et pourrait être considéré comme du porno soft», peut-on notamment lire en parcourant les plaintes adressées à la FCC.

Ce qui frappe principalement, c’est la différence de traitement entre le spectacle de l’année dernière et celui de cette année. En 2019, c’est Adam Levine qui avait assuré le spectacle en retirant sa chemise. Le torse nu du chanteur de Maroon 5 avait, semble-t-il, beaucoup moins choqué puisque seulement une cinquantaine de plaintes avaient été déposées, rapporte The Hollywood Reporter.

De nombreux internautes se sont moqués de ce puritanisme à outrance en qualifiant les plaignants «d’hypocrites».

Just read the article about complaints filed w/ @FCC about the Super Bowl halftime show. I’m still laughing. I wonder if as many complaints were lodged the previous year when Maroon 5 played. I guess mommies were ok with Adam Levine. Hypocrites!