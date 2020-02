Suivez Manchester Utd - FC Bruges en direct

Après Gand face à l’AS Rome, c’est le Club Bruges qui défie Manchester United (21h00) pour tenter de créer l’exploit et de se hisser en 8e de finale de l’Europa League ce jeudi, à l’occasion des 16e de finale retour.

Le Club Bruges monte sur la pelouse de l’un des stades les plus mythiques d’Europe, Old Trafford. Après le partage 1-1 du match aller, à Bruges, l’entraîneur brugeois Philippe Clement avait estimé à 30% les chances de qualification des Blauw-zwart. C’est sans leur capitaine Ruud Vormer, Emmanuel Dennis, buteur à l’aller, et Eder Balanta, buteur contre Charleroi dimanche, que les Brugeois tenteront d’arracher la qualification. Les déplacements au Real Madrid (2-2) et à Galatasaray (1-1) en phase de groupes de la Ligue des Champions prouvent que le Club Bruges est capable d’obtenir un bon résultat sur la pelouse d’un habitué de la scène europénne.

Bruges n’a plus atteint les 8e de finale de l’Europa League depuis 2015. Son parcours s’était alors arrêté en quarts de finale. Rappelons que le Club Bruges a atteint la finale de la compétition, qui s’appelait encore Coupe de l’UEFA, en 1976 et atteint les demi-finales en 1988.

