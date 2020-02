Junior Lokola jouera encore à Jehay

Le centre-avant de Jehay, qui a peu joué cette saison, restera au club une campagne de plus. Il pourra s’entraîner.

On le pensait sur le point de quitter, mais il va finalement rester. Junior Lokola, le centre-avant de Jehay qui a peu joué cette saison, reste bien au club. « Junior, c’est un top joueur, mais pas quand il ne s’entraîne pas, rigole Bertrand Marler. Or, il s’est arrangé pour que la saison prochaine, il puisse venir s’entraîner plus facilement. Donc, dans ces conditions, il va pouvoir être performant et rester avec nous…» Auteur de 6 buts cette saison et 19 la saison passée, Junior Lokola sera donc un atout offensif en plus pour Jehay… sans doute en P1.