Claudia Nainggolan se livre sur son combat contre le cancer: «Je ne pourrai plus avoir d’enfants»

Problèmes cardiaques, dépistage, annonce publique de sa maladie: Claudia Nainggolan s’est confiée sur son long et difficile combat contre le cancer.

Plus de 7 mois après avoir révélé souffrir d’une tumeur, Claudia Nainggolan se bat toujours contre la maladie. La femme de l’ex-Diable rouge s’est confiée sur son combat contre le cancer dans La Gazzetta Dello Sport.

«Tous ces traitements m’ont causé plusieurs problèmes au cœur, de l’ostéoporose et ont affaibli mes défenses immunitaires. Dieu merci, j’ai déjà deux belles filles parce que je ne pourrai plus avoir d’enfants», a confié Claudia Lai.

L’épouse de Radja Nainggolan a raconté ce qui l’avait poussé à révéler sa maladie sur les réseaux sociaux en juillet alors qu’elle avait été diagnostiquée en avril. «J’ai été opéré à ce moment-là mais j’ai annoncé publiquement ma maladie seulement trois mois plus tard. Peut-être qu’au début, je n’ai pas été assez lucide pour affronter le problème. En parler en public m’a donné l’occasion d’entrer en contact avec d’autres femmes atteintes de cancer, de nouer des amitiés et de me donner du courage.»

Mais le cancer du sein n’est pas la première maladie contre laquelle la femme de Radja Nainggolan se bat. «Il y a exactement 30 ans, j’ai subi une opération à cœur ouvert pour une malformation cardiaque. Le facteur des maladies cardiaques a beaucoup influencé car je ne peux pas utiliser différents médicaments et je dois toujours faire attention aux infections», a-t-elle ajouté.

La mère de famille de 38 ans en a également profité pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. «J’ai eu de la chance, je l’ai remarqué à temps, même si le cancer en était déjà au quatrième stade. En tant que femmes, nous devons nous aimer davantage et être vérifiées souvent. Parfois, il suffit de peu pour éviter une tragédie.»

Sur Instagram, Claudia continue régulièrement de tenir informé ses abonnés de l’avancement de la maladie. «Exactement 1??0?? mois se sont écoulés depuis ce maudit jour qui a bouleversé ma vie. J’ai passé 10 mois à masquer la colère et la douleur. La maladie vous change et change votre façon de voir la vie. Merci à ceux qui m’ont soutenu ces derniers mois...», a-t-elle publié sur le réseau social.