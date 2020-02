VIDÉO | Apple interdit aux méchants d’utiliser un iPhone dans les films

Le réalisateur du film à énigmes «A couteaux tirés» a révélé qu’Apple préservait son image de marque en bannissant l’usage des iPhones aux méchants du cinéma.

Dans une interview pour Vanity Fair, Rian Johnson a levé le voile sur un secret bien gardé du monde du placement de produit. Le réalisateur du film «A couteaux tirés» a confié que la marque Apple n’autorisait pas les méchants à utiliser un iPhone dans les films.

«Je ne sais pas si je peux le dire ou non. Pas parce que c’est lascif mais parce que ça va gâcher le prochain film à énigme que j’écris», a-t-il hésité avant de tout déballer en prenant exemple sur une scène où l’un des personnages principaux tient un iPhone dans ses mains.

«Oubliez ça, je vais le dire car c’est très intéressant. Apple nous permet d’utiliser des iPhones dans les films mais les méchants ne peuvent pas être filmés en train d’utiliser un iPhone.»

Une révélation qui va certainement pousser les cinéphiles à tenter de débusquer les méchants du cinéma sur base de leur usage des smartphones. «Tous les cinéastes qui voulaient garder secrète l’identité du méchant dans leur film vont vouloir ma peau maintenant», a ironisé le réalisateur américain, également responsable de Looper et de l’avant-dernier opus de la saga Star Wars.

Pour trouver le coupable dans «A couteaux tirés», il suffit de vérifier s’il utilise un iPhone ou non. © Knives Out

Il faut dire que la marque à la pomme croquée est connue pour avoir des règles strictes sur la façon dont ses appareils sont utilisés et représentés à l’écran, comme le révèle le site MacRumors. Selon les directives générales de la marque américaine, les produits Apple doivent être présentés «sous leur meilleur jour, dans un contexte qui se répercute favorablement sur les produits Apple et Apple Inc.»

Nominé aux Oscars et aux Golden Globes, «A couteaux tirés» est sorti dans les salles obscures le 27 novembre dernier et est devenu un succès au box-office, totalisant 163 millions de dollars de recettes aux États-Unis et plus de 300 millions dans le monde.