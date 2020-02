Toujours moins de chômeurs en janvier

En janvier, la Belgique comptait 330.555 chômeurs complets indemnisés soit 15.551 de moins qu’en janvier 2019, indique jeudi l’Onem.

Sur base annuelle, le chômage a reculé en janvier en Flandre et en Wallonie: -10.777 unités en Flandre (130.072), -5.735 unités en Wallonie (136.460). Il a par contre augmenté à Bruxelles (64.023, +961 unités).

La Belgique comptabilisait 25.515 chômeurs de moins de 25 ans dont une grande part en Wallonie (12.946), suivie par la Flandre (9.971) et Bruxelles (2.598). Dans cette catégorie, le chômage a baissé dans les trois régions.

Le chômage des plus de 50 ans a baissé en Flandre et en Wallonie: -3.002 unités en Flandre (52.733), -1.317 unités en Wallonie (45.436). Il a par contre augmenté à Bruxelles: +1.119 unités (21.384).

Le mois dernier, 151.186 personnes étaient au chômage depuis deux ans et plus dont une grande part en Wallonie (62.383, -4.500), suivie par la Flandre (51.706, -4.888) et Bruxelles (37.097, +198). Plus de la moitié des chômeurs bruxellois sont sans emploi depuis deux ans et plus.