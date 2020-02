Pro League: le choc wallon Charleroi/Standard et Genk/Bruges au menu de la 28e journée

La 28e journée de la Jupiler Pro League sera marquée par le choc wallon entre Charleroi et le Standard, dimanche à 18h00. Le duel entre Genk et le Club Bruges (dimanche 14h30) constituera l’autre affiche de la journée, qui s’ouvrira vendredi par Saint-Trond/Malines.

Le duel entre Charleroi et le Standard a rarement été aussi équilibré sur papier. Les deux équipes se partagent la troisième place avec 48 points, le Standard devançant son rival au nombre de victoires (14 contre 13). C’est donc une place sur le podium, symbolique, de la phase classique qui sera en jeu dimanche sur le coup de 18h00. Le match aller s’était soldé par un partage 1-1. Les deux équipes ont affronté un calendrier corsé ces dernières semaines. Le Standard arrive avec un moral gonflé à bloc, lui qui a pris sept points contre Bruges, Genk et l’Antwerp. Charleroi a lui partagé à l’Antwerp et perdu à Bruges, nourrissant à chaque fois quelques regrets.

Ce match sera précédé à 14h30 par l’autre affiche de la journée, Genk/Club Bruges. Le déplacement dans le Limbourg s’annonce périlleux pour le leader brugeois (64 points). D’une part, car il surviendra trois jours après le match d’Europa League à Manchester, qui risque de laisser des traces dans les organismes, surtout si la rencontre devait aller en prolongation (1-1 à l’aller). D’autre part, car Genk, sixième avec 41 points, n’a pas le droit à l’erreur dans la course aux playoffs I.

Genk montera sur le terrain en connaissant le résultat de ses rivaux dans cette quête du dernier ticket. Malines (7e, 40 points) se rend vendredi à Saint-Trond (12e, 32 points) tandis qu’Anderlecht (8e, 37 points), revigoré par son large succès 6-1 sur Eupen, se rendra samedi (18h00) à Waasland-Beveren. Les Waeslandiens (20 points) viennent d’hériter de la lanterne rouge, ce qui a poussé les dirigeants à se séparer d’Arnauld Mercier, remplacé par Dirk Geeraerd dans l’espoir du fameux «choc psychologique».

À 20h00, Mouscron célèbrera le retour de Bernd Hollerbach sur le banc. L’entraîneur allemand, indisponible pendant plus de deux mois en raison d’une pneumonie, a effectué son retour comme T1 après l’intérim de Philippe Saint-Jean. Les ‘Hurlus’(10e, 33 points) se déplaceront à Eupen (13e, 26 points).

Au même moment, Zulte Waregem (9e, 35 points) et Courtrai (11e, 32 points) s’affronteront.

À 20h30, l’Antwerp (5e, 47 points) recevra Ostende (14e, 22 points), une équipe à nouveau engluée dans la lutte pour le maintien suite au spectaculaire retour du Cercle Bruges. Les Brugeois (20 points) viennent d’aligner trois victoires de rang, rejoignant ainsi Waasland-Beveren, qu’ils précèdent grâce à un plus grand nombre de victoires (6 contre 5). L’équipe de Bernd Storck recevra La Gantoise en clôture de la 28e journée. Pour les Gantois (2e, 55 points), la question est la même que pour les Brugeois: payeront-ils leurs efforts d’Europa League, eux qui doivent remonter un but à la Roma (1-0 à l’aller) jeudi?

Il ne restera plus que deux journées à disputer dans la phase classique après celle-ci.