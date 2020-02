«Architecte», «génie», «l’âme de City»: la presse européenne sous le charme de KDB

Doublement décisif sur la pelouse madrilène ce mercredi, Kevin De Bruyne a été le grand artisan de la victoire des Skyblues. Le Belge a épaté la presse aux quatre coins de l’Europe.

Aligné en qualité de faux numéro 9 durant une partie de la rencontre, le médian belge a sonné la révolte après l’ouverture du score d’Isco avec un assist somptueux et un but sur penalty. Une prestation cinq étoiles récompensée par le trophée d’homme du match et qui a séduit tous les observateurs du ballon rond à travers l’Europe.

À l’image de la BBC, qui a également désigné le Diable comme homme du match, les journalistes britanniques ont été dithyrambiques à l’égard de notre compatriote. Selon The Guardian, «Kevin De Bruyne a complètement éteint le milieu de terrain madrilène» tandis que le Daily Mail a pointé le fait que Manchester City s’était enfin trouvé un tireur de penalties. «Et c’est De Bruyne, évidemment. Qui d’autre? Le Belge a réussi là où de nombreux Citizens ont échoué cette saison. City était la meilleure équipe sur la pelouse et De Bruyne en était l’architecte, comme d’habitude.»

Porteur du brassard, De Bruyne a fait honneur à son statut de capitaine en signant son 50e but sous les couleurs de City mais c’était surtout «la première fois qu’il marquait et délivrait une passe décisive dans un match de Ligue des champions», a fait remarquer Sky Sports qui a également loué sa mentalité: «Tranquille, calme et imperturbable».

Le meilleur médian du monde. Il prend la bonne décision dans 99% des cas.

La prestation de KDB a également ébloui une légende des rivaux éternels de City. Présent sur le plateau de BT Sport, Rio Ferdinand a affirmé que De Bruyne était «le meilleur milieu de terrain du monde en ce moment.» Selon l’ex-défenseur de Manchester United, le médian belge «prend la bonne décision dans 99% des cas et «personne n’arrive à sa cheville à l’heure actuelle.»

"He does everything, his athleticism, his pass appreciation, in the final third.."



Is Kevin de Bruyne the best midfielder in the world right now? @RioFerdy5 thinks so. pic.twitter.com/8yn9mPUjGu