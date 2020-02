Les pompiers de la zone NAGE ont dû intervenir mercredi soir.

Mercredi soir, vers 21 heures, deux barges ont rompu leurs amarres à Lives-sur-Meuse, ce qui a nécessité l’intervention en force de pompiers de la zone NAGE, venus de Namur et d’Andenne, avec des bateaux… et des plongeurs. Il s’agissait d’éviter des dégâts sur l’écluse et le barrage en aval. Les intervenants sont parvenus à remettre les barges à quai à temps. L’intervention s’est terminée vers 23h30.