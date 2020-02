(Belga) Le ciel sera généralement couvert jeudi avec des précipitations répandues, selon les prévisions de l'IRM. Sur l'ouest et le centre, celles­-ci prendront la forme de neige fondante ou de neige qui pourrait s'accumuler dans certaines régions, notamment sur les hauteurs de l'Ardenne. Sur les régions voisines de la frontière française, plus proches du noyau dépressionnaire, la neige fondante pourrait temporairement se transformer en pluie. Quelques plaques de glace pourraient se former localement.

Les maxima se situeront autour de 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne, entre 1 et 4 degrés sur la plupart des autres régions et pourraient atteindre 5 ou 6 degrés à proximité de la frontière française ainsi qu'au littoral. Le vent sera d'abord généralement modéré de secteur sud à sud­-est, puis de secteur nord­-ouest l'après­-midi. Il deviendra alors fort à la côte et modéré dans l'intérieur du pays. Durant la soirée, les dernières précipitations de neige fondante ou de neige toucheront encore la moitié est du pays. Ensuite, le temps deviendra sec sur l'ensemble du pays sous un ciel devenant généralement peu nuageux. Les minima se situeront autour de ­5 degrés sur les Hautes Fagnes, ­1 degré dans le centre et 2 degrés dans la région côtière. (Belga)