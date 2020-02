Miralles, Hermann, Ptiluc, etc.: voici nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 26 février

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, la suite de la saga chinoise des Charles, celle de «La quête de l’oiseau perdu», le désormais classique de Régis Loisel, ou encore un récit personnel et campagnard d’Aurélien Ducoudray.

1 La flamme

Jorge Gonzalez, Dupuis, 304 p., 39€.

Le résumé de l’éditeur

Dupuis - En 1904, à Buenos Aires, dans le quartier d’Avellaneda, au moment où se négociait la construction du premier stade de football du club du Racing, naissait José Maria González, un futur grand joueur de ce club surnommé «llamarada», la flamme, à cause de sa chevelure qui lui donnait une allure de fusée quand il courait derrière le ballon.

Il était aussi le grand-père du dessinateur argentin Jorge González qui se sert de cette trajectoire comme point de départ pour retracer une généalogie intime liée à la passion du football et transmise de pères en fils sur quatre générations.

Notre avis en un mot (et quelques autres): UNIQUE

Jorge Gonzalez brouille d’abord les pistes puis éclaire notre lanterne au fil d’un épais one-shot de plus de 300 pages, dans lequel il dit encore une fois son amour de l’Argentine, son pays. Le ballon rond, et la carrière de son aïeul José Maria Gonzalez, qui fut l’un des pionniers du prestigieux club du Racing, est ici le catalyseur qui lui permet d’aborder son histoire personnelle et la question de l’héritage culturel qui unit les générations, bien au-delà de notre vulgaire ADN.

Un album unique, également, du point de vue graphique, tant Gonzalez alterne planches traditionnelles et essais picturaux d’une beauté souvent à couper le souffle. Un bel objet comme il en existe peu.

+ À LIRE AUSSI | L’article complet consacré à « La flamme »

2 La véritable histoire de Staline

Swysen/Ptitluc, Dupuis, 116 p., 20.95€.

Le résumé de l’éditeur

Dupuis - Impossible de considérer une collection «Les méchants de l’Histoire», sans Staline, «le petit père des peuples», l’homme d’acier de l’URSS, connu pour les purges et la déportation de ses opposants politiques, les déplacements forcés de populations entières et les famines qu’il provoqua.

Joseph Staline est né Iossif Vissarionovitch Djougachvili en 1878 à Gori, en Géorgie. Son père était cordonnier. Il est surtout décrit comme un ivrogne qui battait sa femme et voulait empêcher son fils de suivre des études pour devenir prêtre. À l’école, Staline se détourne de la foi religieuse puis adhère au Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR) en 1898.

Notre avis en un mot (et quelques autres): UTILE

Après Hitler, Ptitluc se charge maintenant de brosser le portrait de Staline. Il le fait à sa façon, animalière, et peut compter, pour servir sa cause, sur la plume mi-sérieuse, mi-humoristique, mais toujours très documentée, de Bernard Swysen, le directeur d’une collection qui compte désormais sept volumes à son «palmarès».

Ce n’est pas Maus, mais ça fait œuvre utile.

3 Ma fille, mon enfant

David Ratte, Grand Angle, 96 p., 18.90€.

Le résumé de l’éditeur

Grand Angle (Bamboo) - Le jour où Chloé annonce à sa mère que son petit copain s’appelle Abdelaziz, la nouvelle passe mal. Car, bien qu’elle s’en défende, Catherine est raciste. Et que personne ne se berce d’illusions! Elle désapprouve cette relation et ne se prive pas de le faire savoir. Les relations entre la mère et la fille se tendent, se détériorent, s’amenuisent, puis disparaissent. Quand un événement tragique frappe Abdelaziz, Catherine veut soutenir sa fille. Mais le lien est rompu.

Notre avis en un mot (et quelques autres): PARFAIT

Après Le voyage des pères, David Ratte signe « l’immobilisme d’une mère», raciste exacerbée face à sa fille qui sort avec un… Arabe.

Déjà-vu? Sauf qu’il pèse les silences, évoque Charlie et (dé)(cons)truit tout avec la science de la vie.

4 China Li (T.2)

Charles/Charles, Casterman, 64 p., 14.50€.

Le résumé de l’éditeur

Casterman - Alors qu’elle arrive à Paris, Li y termine ses études secondaires et entame une licence de journalisme. Dans le même temps, depuis son pays d’origine, Monsieur Zhang lui apprend par courrier que Mao lève une armée et que la famine sévit. Deux ans plus tard, la Manchourie sera envahie par le Japon. Li voudrait pouvoir aider son pays et revoir son mentor, Monsieur Zhang. Par ailleurs, à Paris, elle découvre l’amour. Comment concilier cet amour naissant et son besoin d’aider son pays?

Notre avis en un mot (et quelques autres): RÉJOUISSANT

On le sait depuis le premier volume: la Chine est la nouvelle marotte et le nouvel horizon des Charles (Maryse et Jean-François). Ils offrent, avec cette suite (qui en appelle deux autres, déjà confirmées par l’éditeur), un autre cadre à leur héroïne. Mais séduisent toujours autant pour l’aspect non-conventionnel d’un scénario original que pour la patte, toujours aussi virtuose, de Jean-François. Du pur bonheur.

5 La quête de l’oiseau du temps (T.10)

Etien/Loisel/Le Tendre, Dargaud, 64 p., 15€.

Le résumé de l’éditeur

Dargaud - Le chevalier Bragon poursuit son périple au cœur de des terres éclatées de La Marche et affronte la secte de l’Ordre du Signe, de plus en plus menaçante. Mais Bragon, esseulé depuis la mort du père de Mara, peut compter sur l’aide de Bulrog qu’il forme aux armes, de la même façon qu’il fut formé au combat par Le Rige.

La Conque de Ramor, protégée par les habitants de la cité des Gris-Grelets, est menacée, devenant un objet de convoitise et un enjeu pour chaque camp, notamment pour la secte de l’Ordre du Signe. Afin d’avoir le champ libre, elle doit d’abord se débarrasser de Bragon et fait alors appel à la tribu des Méridines dont fait partie Kryll, une jeune femme vierge. Les femmes de cette tribu ont en effet un terrible pouvoir, celui de secréter une substance mortelle qui s’insinue dans le corps de leur premier amant…

Notre avis en un mot (et quelques autres): FRUSTRANT

Un nouveau tome un peu frustrant, qui apporte peu de réponses et se perd un peu dans de vaines conjonctures. On aurait voulu en savoir un peu plus, par exemple, sur la relation entre Bragon et Bulrog. Mais comme on aime toujours autant cette narration douce et efficace, on est prêt à attendre un tome de plus, bien sûr…

6 Jakob Kayne (T.2)

«Le maître de l’oubli», Le Lombard, 56 p., 14.45€.

Le résumé de l’éditeur

Le Lombard - Jakob Kayne et son frère Samuel sont les derniers survivants du peuple des Hippocrates. Jakob est un combattant, mais aussi un Mange-Mémoire, capable de s’introduire n’importe où grâce à un don qui est aussi une malédiction: nul ne peut se souvenir de son visage. Samuel est l’héritier du savoir des plus grands guérisseurs.

Ensemble, le guerrier et le médecin, ils sont devenus des mercenaires très prisés. Ils reçoivent la mission de guérir la fille malade d’un riche marchand. Mais celle-ci est coincée sur Isabela, une ville assiégée.

Notre avis en un mot (et quelques autres): CRESCENDO

Après un premier tome qui avait oublié de nous donner l’envie d’avoir envie, Runberg et Guerrero redoublent l’intérêt de ce récit portuaire et fantasy.

Avec des surprises et un bon équilibre entre décors, personnages et action vociférante.

7 Waluk (T.1)

Ruiz/Miralles, Dargaud, 48 p., 9.99€.

Le résumé de l’éditeur

Dargaud - Abandonné par sa mère puisqu’il est suffisamment grand, le petit ourson polaire Waluk doit apprendre du jour au lendemain à vivre seul. Malheureusement pour lui, ses premières expériences ne se passent pas très bien. N’ayant aucune notion de chasse, le voilà contraint de se nourrir exclusivement d’algues et d’œufs… Et c’est sans compter les autres ours qui ne se montrent pas des plus aimables avec lui.

Seul Esquimo, un vieil ours en piteux état, accepte de prendre Waluk sous son aile pour lui enseigner les rudiments de la survie. L’ourson apprend vite. Si bien qu’Esquimo espère en faire le digne successeur du légendaire Nanook, l’ours le plus intelligent et le plus fort de tous, dont la mission est de sauver l’espèce de leur redoutable ennemi: l’homme.

Et dans ces contrées reculées, les ours ont de plus en plus souvent affaire à cette créature bipède et cruelle. La nourriture se raréfie. Et pour survivre, il leur faut voyager longuement et se rabattre sur les déchets jetés par ces individus hostiles…

Notre avis en un mot (et quelques autres): ÉCOLOGIQUE

Derrière leur amitié et leur lutte perpétuelle et désormais un peu vaine pour trouver de la nourriture, c’est un plaidoyer pour la protection de leur écosystème que nous livrent, avec subtilité, Ruiz et Miralles (Djinn), qui glisse, sous couvert de fictions, de vraies et utiles réflexions sur notre environnement et la façon dont nous le maltraitons.

Avec toujours plus de conséquences visibles. Et pas que pour les ours polaires…

8 Duke (T.4)

«La dernière fois que j’ai prié», Hermann/Yves H., Le Lombard, 56 p., 14.45€.

Le résumé de l’éditeur

Le Lombard - Duke fait tout pour retrouver Clem afin de lui épargner la vengeance du terrible Mullins. Mais comment raisonner son petit frère quand on vient lui annoncer la mort de sa femme?

L’inconstance de Clem entraînera Duke vers de nouveaux dangers, sans même savoir que son amie Peg emprunte elle-même une route plus que périlleuse…

Notre avis en un mot (et quelques autres): BROUILLON

C’est sombre (bien plus que dans les trois premiers tomes, soit dit en passant), beau (ah, ces couleurs directes d’Hermann…), mais définitivement brouillon dans le déroulement d’une intrigue qui s’égare parfois et ne revient sur les rails qu’à la faveur d’astuces scénaristiques un peu grosses.

Une cacophonie qui nuit réellement à la concentration du lecteur.

9 Lucienne ou les millionnaires de la Rondière

Ducoudray/Aris, Grand Angle, 80 p., 17.90€.

Le résumé de l’éditeur

Grand Angle (Bamboo) - Lucienne et Georges, deux sexagénaires campagnards vivent dans leur petit village de La Rondière où Georges répare son infatigable tracteur et Lucienne s’occupe des tâches quotidiennes. Elle apaise un peu le deuil de son unique fils en parrainant des enfants défavorisés dans le monde entier. Lorsque le facteur amène à Lucienne une lettre annonçant qu’elle est la grande gagnante du jeu-concours des magasins Outillor, sa vie va être bouleversée. Avec le premier prix de 200 000 euros, elle aurait enfin de quoi parrainer tous les enfants nécessiteux de la Terre…

Notre avis en un mot (et quelques autres): MALHEUREUX

On aurait tellement aimé adorer ce one-shot dans lequel Aurélien Ducoudray, on le sent, on le sait, on le lit (dans le dossier qui clôture l’album), a mis tant de choses personnelles, à commencer par une enfance passée à la Rondière, où il côtoya, en son temps, tous les personnages qui égaient le récit. Malheureusement, ce dernier semble livré sans ligne directrice ni intention claire de la part du (par ailleurs brillant) scénariste, si ce n’est la simple nostalgie d’une époque révolue.

10 Lone Sloane (T.10)

«Babel», Glénat, 78 p.,

Le résumé de l’éditeur

Glénat - Babel convoque tous les personnages de la saga de Sloane et met en scène leur confrontation à une menace inexorable: l’Écume, une force sombre qui anéantit tout sur son passage.

Notre héros devra littéralement se réinventer, et faire appel à tous les grands voyageurs mythologiques – Ulysse, Hannibal, Gulliver ou Nemo – pour l’aider à triompher du Chaos.

Images spectaculaires, démesure graphique et folie narrative sont donc au rendez-vous de cet album épique et hors norme.

Notre avis en un mot (et quelques autres): COSTAUD

Laissée en jachère durant de longues années, la saga mythique de Druillet s’offre un nouveau duo.

Le dessin d‘Avramoglou trouve la maestria de son prédécesseur et le scénario de Cazaux-Zago assure, jusqu’aux étoiles.

11 Obie Koul (T.1)

Mackyo/Buffolo, Kennes, 56 p., 11.95€.

Le résumé de l’éditeur

Kennes - Mia vit sur terre, Elzeki est extraterrestre. Mia a été enlevée par Elzeki lors d’une mission d’exploration. Ils se sont aimés, puis séparés. De leur amour hétéroplanétaire est né un fils, Obie. À 12 ans, l’adolescent ne sait toujours rien des origines de son père. Lorsque ses parents lui expliquent enfin la vérité, il n’en revient pas.

Dorénavant, il va devoir passer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires sur une autre planète… Trop cool!

Notre avis en un mot (et quelques autres): MOLLASSON

Nouvelle série pour ados par Mackyo et Buffolo qui manque de corps pour être totalement convaincante. Et dont le second volume sera déjà disponible début avril.