Trump dénonce la «panique» propagée par les médias sur le «caronavirus»

Donald Trump a accusé mercredi ses adversaires démocrates et certains médias comme CNN de fomenter la «panique» autour de l’épidémie de nouveau coronavirus et d’affoler les marchés que la Maison Blanche tentait de rassurer.

M. Trump doit s’exprimer sur la crise du nouveau coronavirus lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche à 23H00 GMT, en présence de responsables des Centres de contrôle et de prévention des maladies américains (CDC).

Les grands médias «s’emploient à présenter le Caronavirus (sic) comme aussi mauvais que possible, créant notamment la panique sur les marchés» alors que le pays est «en grande forme», a dénoncé le président américain dans un tweet matinal.

Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov.....