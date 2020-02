Audiences de The Voice Kids: la RTBF satisfaite

Dans un communiqué, la RTBF se dit pleinement satisfaite des audiences de la première saison de The Voice Kids, remportée mardi soir par Oceana, originaire de Quaregnon.

La finale a été vue par 440 000 téléspectateurs (30,8% de parts de marché), tandis que la moyenne pour la saison est de 420 096 personnes (28,2%). Le programme a été leader chaque mardi. Sur Auvio, le total de visions en live et en replay (des émissions mais aussi des extraits) s’élève à 690 000.

La prestation qui a été le plus regardée (sur toutes les plateformes) est celle d’Anouk sur Always remember us this way de Lady Gaga (6,1 millions de vues).