DÉCRYPTAGE | Saison vélo 2020: la classe biberon vous salue bien

Le peloton qui compose le niveau World Tour (19 équipes) a subi un coup de jeune ces dernières années. On comptabilise désormais au sein des 540 coureurs 15% de garçons ayant moins de 23 ans. Cela veut signifier que la formation et le recrutement sont aujourd’hui très efficaces.

Le cyclisme, comme tant d’autres sports érigés sur l’autel de l’hyper-professionnalisme, évolue et c’est tant mieux. Les approximations et les vieilles recettes n’ont plus cours, et on ose espérer qu’elles n’ont plus rien à voir avec la tricherie. Ce qui n’est pas confirmé par les derniers chiffres du MPCC (Mouvement pour un cyclisme crédible) qui a relevé 32 cas de dopage l’an passé, soit près du double des chiffres de 2018.

Mais faut-il pour cela baisser les bras, d’autant que le cyclisme d’aujourd’hui fait la part belle aux jeunes loups aux dents longues? On a ainsi assisté à la naissance et au succès d’une classe biberon exceptionnelle: Remco Evenepoel, 20 ans, Tadej Pogacar, 21 ans, Egan Bernal, 23 ans. Ces trois exemples ont marqué l’actualité par leurs succès retentissants. Et on ne peut pas douter un seul instant que ce trio est à l’aube de carrières prometteuses et illustratives d’un cyclisme qui a pris un sérieux coup de jeune.

La tendance se confirme puisque dans le peloton, 15% de ses 540 coureurs professionnels sont âgés de moins de 23 ans.

Cela démontre aussi que les politiques de recrutement ont changé dans la plupart des formations, dont un grand nombre est désormais flanquée de ce qu’on appelle les «developement teams», réels et efficaces viviers pour les «équipes premières».

La médaille de la formation a son revers, quand on sait qu’Ineos ou UAE Emirates n’hésitent pas à sortir les gros moyens financiers pour «piquer» les plus prometteurs, patiemment formés chez ceux qui jouent autrement le jeu.

Mais cet écolage permet aussi à tous ces jeunes de se comporter, déjà, en véritables professionnels, pour lesquels les règles de récupération, de diététique, d’entraînement n’ont plus aucun secret.

Remco Evenepoel ne s’en cache pas: son hiver, malgré la foule de sollicitudes dues à ses nombreux trophées récoltés (Sportif de l’année, Vélo de cristal), a été studieux, orienté vers des objectifs qui doivent normalement l’emmener vers des sommets de plus en plus élevés.

On n’oublie pas non plus dans cette classe biberon ceux qui sont rapidement passés par le sevrage: Mathieu van der Poel et Wout Van Aert ont également crevé les écrans durant la dernière campagne. Le coureur batave est même un contre-exemple puisqu’il reste fidèle à une structure de deuxième division, Alpecin-Fenix, qui doit attendre des wild cards pour participer aux grands rendez-vous.

Van Aert, lui, est toujours en convalescence, après son accident lors du contre-la-montre de Pau sur le Tour de France. Il a repris la compétition dans les cyclo-cross et sa première sortie sur route est prévue aux Strade Bianche, le 7 mars prochain.

On en oublierait presque la présence de ces vieux briscards que sont Philippe Gilbert (37 ans) ou Greg Van Avermaet (34 ans).

Le premier nommé a choisi de poursuivre sa carrière déjà longue de bientôt 18 ans en se fixant comme objectif de remporter le cinquième monument qui manque à son impressionnant palmarès: Milan-San Remo. Et puis, son retour au sein de la Lotto doit permettre à la formation belge de gommer l’écart qui la sépare des rivaux de chez Lefevere.

Quant à Van Avermaet, il n’a jamais caché vouloir enfin remporter le Tour des Flandres, sans que cela vire à l’obsession. Greg rêve d’une deuxième médaille aux JO de Tokyo… à condition qu’il soit sélectionné par son beau-frère Rik Verbrugghe.

Mais nous n’en sommes pas encore là, à l’aube d’une saison qui pourrait nous donner bien des satisfactions.

+ Découvrez le supplément Vélo 2020 dans L’Avenir de ce jeudi 27 février, sur tablette, smartphone ou PC