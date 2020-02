Circuit Het Nieuwsblad: Van Avermaet et Trentin leaders de l’équipe CCC

Greg Van Avermaet et Matteo Trentin emmèneront l’équipe CCC durant les deux courses du week-end d’ouverture de la saison des classiques, le Circuit Het Nieuwsblad samedi et Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche.

Van Avermaet et Trentin auront à leurs côtés samedi Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck, l’Allemand Jonas Koch et le Suisse Michael Schär.

Dimanche, Van Avermaet, Trentin, Van Hooydonck et Koch seront encore de la partie. Le reste de l’équipe sera composée du Néo-Zélandais Patrick Bevin, du Tchèque Josef Cerny et du Polonais Lukasz Wisniowski.

«Je me sens très bien et je pense que ma forme est aussi bonne que l’an passé, si pas meilleure, à ce moment de la saison», a déclaré Van Avermaet, qui a disputé le Tour de Valence et le Tour d’Algarve pour entamer sa saison. «Les Classiques représentent mon gros objectif de la première moitié de l’année, donc ma saison commence réellement ce week-end. Je suis impatient de m’aligner avec Matteo Trentin et je pense que nous pouvons nous aider l’un l’autre quand il s’agira d’attaquer et de couvrir les mouvements dans le final des deux courses. Nous avons une équipe solide, si tout se passe comme prévu je pense que nous pouvons obtenir de beaux résultats ce week-end.»

Van Avermaet a remporté à deux reprises le Circuit Het Nieuwsblad, en 2016 et 2017. L’an passé, il avait pris la deuxième place. Il n’a jamais remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne où son meilleur résultat est une septième place en 2017.