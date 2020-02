Faute de public, Keen’V annule sa tournée

Cruelle désillusion pour le chanteur qui, faute de spectateurs, a dû se résoudre à annuler la deuxième partie de sa tournée «Thérapie Tour».

La déception est perceptible dans la voix de Keen’V. Dans un message posté sur le réseau social Instagram, l’artiste a annoncé que la suite de sa tournée «Thérapie Tour» prévue en mars ne pourrait pas avoir lieu. En cause, le manque de spectateurs.

«Je fais cette petite vidéo pour vous informer que le «Thérapie Tour» n’aura malheureusement pas lieu, explique Keen’V. Vous n’avez pas été au rendez-vous, le projet ne vous a pas plu. Au bout de la cinquième tournée à guichets fermés en six ans, c’était peut-être la tournée de trop…C’était peut-être trop ambitieux. Mais peu importe la raison, la conséquence c’est qu’il n’y aura pas de tournée. Je suis le premier déçu car on a énormément travaillé pour vous proposer un beau show.»

Dans les faits, un concert aura toutefois bien lieu: il s’agit de celui du Zénith de Rouen, le 3 avril prochain: «Parce que c’est la maison et qu’il y a eu plus de monde pour celle-ci, étant donné que ça reste en Normandie.»

Assurant que les spectateurs pourront toujours se faire rembourser leurs places, Keen’V a également annoncé vouloir prendre ses distances avec les réseaux sociaux afin de «réfléchir et m’aérer la tête». Afin, aussi, de ne pas être trop confronté aux réactions des fans déçus: «Ma déception est déjà immense et la vôtre va me faire encore plus de mal.»