Mons-Borinage: Plusieurs travaux programmés pour embellir les points d’arrêt SNCB

Jemappes, Frameries, Genly… figurent au programme de la SNCB

Les points d’arrêts et les anciennes gares de la SNCB sont parfois dans un triste état dans la région de Mons-Borinage. Cela avait été relevé par l’ASBL Navetteurs.be, quand elle a procédé à la mise à jour de son cadastre des points d’arrêt non gardés du réseau ferroviaire.

Et son bilan a énervé le député-bougmestre d’Hensies Éric Thiébaut, qui a constaté que les points d’arrêt de Mons-Borinage enregistraient de piètres scores. De quoi motiver une nouvelle interpellation du Ministre compétent en la matière, à savoir François Bellot, en charge de la Mobilité et ministre responsable de la société de transport ferroviaire.

«Suite à mon interpellation sur l’état peu enviable des petites gares de Mons-Borinage, le ministre de la Mobilité, François Bellot, m’a fourni l’inventaire de tous les travaux réalisés en 2019 par Infrabel, ainsi que ceux prévus en 2020 sur l’ensemble de nos gares. Le Ministre annonce notamment des investissements pour le rehaussement des quais pour les gares de Jemappes, de Quaregnon, de Boussu et de Frameries» annonce le député.

On fait le point sur les arrêts concernés par des travaux.

Frameries

À Frameries, où des graffitis recouvraient la gare fermée depuis des années, la SNCB n’a pas été inactive. Elle a procédé à l’enlèvement des graffitis et à un nettoyage approfondi au 3e quadrimestre 2019. La sonorisation a été vérifiée le 19 septembre 2019. Une augmentation de l’intensité sonore a été relevée et des travaux sont prévus prochainement.

Il a également été procédé à l’entretien de la végétation au 3e quadrimestre 2019 et la vérification des appareils d’éclairage est en cours.

Concernant les abris tagués, le remplacement des vitres a été opéré au 3e quadrimestre 2019.

Enfin concernant le couloir sous voies, celui-ci a été remis en peinture du couloir sous voies au 2e quadrimestre 2019. Des travaux sont à programmer pour 2020-2021 pour améliorer son accessibilité.

Jemappes

À Jemappes, le périmètre encore sous la responsabilité de la SNCB (la gare a été transformée en commissariat de proximité) a connu un nettoyage approfondi au 3e quadrimestre 2019.

Le couloir sous voies a été remis en peinture en 2018 mais a été de nouveau tagué à de nombreux endroits. Une remise en peinture est prévue. Concernant son éclairage, 2 supports d’éclairage ont été remplacés au 3e quadrimestre 2019.

Sur le quai 1, 3 sièges ont été placés en juillet 2019.

Enfin concernant les toilettes publiques, elles appartiennent à la ville. Une demande d’intervention a été envoyée.

Quaregnon

À Quaregnon, il a été procédé à la vérification et à l’amélioration de l’éclairage au 3e quadrimestre 2019, à la remise en peinture du couloir sous voies en mai 2019 et à la vérification des appareils d’éclairage et à leur remplacement au 3e quadrimestre 2019.

Boussu

À Boussu, dont la gare fait l’objet d’une convention passée entre la SNCB et la commune pour sa réouverture en point multiservice, il y a un phénomène de vandalisme à surveiller. Contact doit être pris avec la commune pour améliorer la sécurité. Les lieux ont fait l’objet d’un nettoyage approfondi au 3e quadrimestre 2019 et plusieurs parois d’abris ont été remplacées au 2e quadrimestre 2019.

Ghlin

À Ghlin, l’ancien bâtiment de gare, vandalisé, est propriété d’Infrabel. Il est à démolir. La SNCB a procédé à l’enlèvement de graffitis et au remplacement de panneaux de signalétique.

Concernant l’accessibilité aux quais, le réaménagement des zones d’accès est un investissement à programmer en 2020-2021.

Autres points d’arrêt

À Genly, les abris de quais seront rénovés au 1er quadrimestre 2020. A Nimy, le point problématique est lié à l’état de l’éclairage mais celui-ci est en gestion communale par convention. Des contacts ont été pris avec les autorités communales en mars et septembre 2019. Ces contacts seront poursuivis.