Le sosie vocal de Johnny s’installe en Belgique

Jean-Baptiste Guégan a confirmé l’information: il habite désormais en Belgique. Et ce, principalement pour des raisons professionnelles.

Les Tournaisiens risquent de croiser un peu plus souvent Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, dans les prochains mois. Et pour cause, l’artiste français s’est installé dans la région.

Dévoilée par «France Dimanche», l’information a été confirmée par le Breton d’origine. «J’habite effectivement en Belgique», a-t-il ainsi admis à «Télé Loisirs».

Reste que le chanteur, qui a cartonné avec son premier album intitulé «Puisque c’était écrit», dément avoir quitté la France pour échapper à la pression populaire, comme «France Dimanche» l’a annoncé dans un premier temps.

«Il ne faut pas croire ce qui a été écrit dans la presse: je ne suis pas parti pour échapper à quoi que ce soit, explique Jean-Baptiste Guégan à «Télé Loisirs». Ce déménagement me permet surtout de bouger plus facilement et d’être au plus près de mon producteur. J’ai aussi ma société ici. Si j’étais resté en Bretagne, cela aurait été un peu plus complexe. Mais je reste un Breton pur et dur!»