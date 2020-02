Nicolas, ancien finaliste de Koh-Lanta, est décédé: «C’était un homme droit, drôle et attachant»

Triste nouvelle pour les fans de Koh-Lanta: Nicolas Roy, finaliste de la saison 2 et participant d’une édition spéciale en 2012, est décédé à l’âge de 48 ans.

La nouvelle a été confirmée par l’agence de production ALP, qui produit l’émission diffusée depuis près de 20 ans sur TF1: Nicolas Roy est décédé des suites d’un cancer.

«Je garde le souvenir d’un homme droit, drôle et attachant», a commenté l’animateur Denis Brogniart tandis que d’anciens candidats qui l’ont côtoyé, comme Amel qui l’avait emporté face à lui en 2002 et Claude qui l’avait côtoyé en 2012, ont aussi tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux:

Toute la production de #KohLanta est triste d'apprendre le décès de Nicolas aventurier de la 2ème saison et de l'édition spéciale "Le revanche des héros". Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. 😪 pic.twitter.com/e8fDHXNnPT

Mon cher Nicolas, mon finaliste, mon stratège préféré.C avec une énorme tristesse que je te dis au revoir..Ton humour, tes messages, ta hargne et ta gentillesse vt tellement me manquer.J'ai une gde pensée pour ta femme et tes enfants. Repose en paix maintenant #KohLanta @Alpfr pic.twitter.com/NycpYaVyMV