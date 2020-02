Explosion et début d’incendie: deux blessés

Ce matin, vers 5h30, les services de secours et d e police ont été appelés, rue du Commerce où une explosion était signalée au premier étage du 18c.

Les ambulances de Ciney et Dinant rapidement sur les lieux ont emmené deux personnes en clinique à Dinant. L’une habitait le premier étage et était sortie saine et sauve, légèrement blessée, l’autre habitant le second étage souffrait avait été intoxiquée par les fumées d’un incendie naissant rapidement éteint par les pompiers du poste de Ciney de la zone Dinaphi. Rien de bien grave, finalement pour ces deux personnes. L’appartement, lui, était inhabitable.

On ne connaissait pas les causes de l’explosion, un expert était attendu sur les lieux.