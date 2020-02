La circulation des trains fortement perturbée entre Charleroi et Bruxelles

(Belga) La circulation des trains sera perturbée durant l'heure de pointe sur la ligne 124 reliant Bruxelles et Charleroi, a averti Infrabel mercredi à l'aube. Une grue a heurté une caténaire lors de travaux menés sur cette ligne durant la nuit.

L'incident est survenu à hauteur de Waterloo durant des travaux nocturnes sur la voie en direction de Charleroi. Le gestionnaire du réseau ferroviaire n'était pas en mesure d'estimer le temps nécessaire aux réparations. Le service ferroviaire se fait sur une voie unique entre Rhodes-Saint-Genèse et Braine-l'Alleud et certains trains sont supprimés. Les navetteurs sont invités à se tenir informés de l'évolution de la situation via les canaux de communication des services ferroviaires. (Belga)