VIDÉO | Malgré un but de Mertens, Naples partage avec Barcelone en Ligue des Champions

Naples a partagé l’enjeu mardi en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Barcelone (1-1). Sorti sur blessure, Dries Mertens a ouvert la marque pour les Italiens (30e, 1-0), Antoine Griezmann a égalisé pour les Blaugranas (57e, 1-1).

Alors qu’il avait placé son bloc bien haut, Naples n’a pas traîné pour le redescendre. L’équipe italienne a joué de manière bien compacte en tablant sur les relances aux six mètres de David Ospina avec quatre équipiers dans sa surface. Les Barcelonais attendaient à l’entrée de la surface pour presser. Mais comme la défense centrale catalane, Gérard Piqué-Samuel Umtiti, était très haute, Naples a cherché systématiquement la profondeur. Parti sur la droite, Piotr Zielinski a donné au second poteau à l’entrée de la surface à Mertens, qui a enroulé parfaitement pour tromper Marc-Andre Ter Stegen (30e, 1-0), égalant le record du nombre de buts marqués sous les couleurs napolitaines du Slovaque Marek Hamsik (121). Après ce coup d’éclat du Diable Rouges, la rencontre a perdu de son intensité avec 70% de possession stérile du Barça, qui a décoché deux tirs sans en cadrer un seul.

À la reprise, les Barcelonais ont tenté de tourner autour du bloc napolitain en musclant leur jeu. Victime d’une semelle de Busquets, qui sera suspendu pour le retour, Mertens a dû quitter le jeu (54e). Le jeu tournait en faveur du Barça et sur une passe de Nelson Semedo, Griezmann s’est retrouvé seul face au but (57e, 1-1). La rencontre s’est emballée avec une énorme parade de Ter Stegen devant José Calllejon (64e) et une main ferme d’Ospina sur un envoi d’Arturo Vidal (65e). Le milieu chilien n’a toutefois pas terminé la partie: il a pris deux jaunes coup sur coup (89e).