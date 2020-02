Prison: le service minimum est imposé. Qu’en est-il du droit de grève?

Le service minimum dans les prisons? Le ministre Geens est passé en force. Les syndicats réagissent. Le droit de grève est-il remis en question? Peut-on mettre cette mesure en regard du service minimum à la SNCB?

Comme ce fut le cas lors de négociations concernant la Justice, Koen Geens a coupé court et a décidé d’avancer dans le dossier, très sensible, du service minimum des prisons. Côté syndical, ça se raidit.

Le constat: la Belgique se fait régulièrement épingler sur les conditions de détention en temps de grève. Entre autres par le CPT (Comité européen pour la prévention de la torture). Ça fait tache.

«C’était mis dans la feuille de route du gouvernement Michel. Avec les chemins de fer», précise Michel Jacobs, CGSP Amio. Et Koen Geens s’y est attelé. Car au-delà des rapports du CPT, il y a une vision idéologique à la question (lire ci-contre).

Des grèves pour les conditions de travail

Claudine Coupienne, CSC Services publics: «Le problème, c’est qu’on a commencé les négociations avec un déficit dans le cadre. Koen Geens a ainsi réduit de 10% le cadre pour cacher la pénurie tout en précisant que cela serait compensé par des caméras, l’amélioration des infrastructures… Mais voilà, c’est loin d’être terminé.»

Elle souligne aussi ce paradoxe: «Toutes les grèves qui ont eu lieu depuis 2016 portaient sur les conditions de travail et les infrastructures. Ce n’était pas pour avoir de l’argent en plus. Et maintenant, on doit négocier le service minimum en cas de grève parce que le politique n’a pas mis tout en œuvre pour résoudre les problèmes au sein des prisons.»

En attendant, la loi sur le service minimum passait le 14 mars 2019. «Un gouvernement en affaires courantes qui obtenait une majorité moins PS et PTB», souligne Michel Jacobs.

La conciliation dans le décor

C’est après que les choses se sont corsées un peu plus, sur les arrêtés d’application. Claudine Coupienne: «Il était prévu que l’on fasse des plans de service minimum, prison par prison. En effet, dans une prison récente, comme Marche ou Leuze-en-Hainaut, où il y a une douche par chambre, il n’est pas nécessaire de mobiliser du personnel pour… la douche. Ce qui n’est pas le cas dans une vieille infrastructure où par exemple on compte 8 douches pour 80 détenus. Bref, comme un détenu a droit à deux douches par semaine, du personnel est mobilisé tous les jours à cet effet.»

Ces réunions, les syndicats n’y ont pas été très assidus. «On ne pouvait tout régler en un mois, les délais étaient trop courts, on ne pouvait pas être à 3 réunions à la fois. On a fait appel à une conciliatrice. Nous avons alors fait l’exercice avec Jamioulx et Anvers. Résultat, pour Jamioulx, il fallait 10% de personnel en moins que ce qui était prévu par la direction. à Anvers, c’était 29%! Là, le ministre Geens a mis fin à la conciliation et quelques jours plus tard, dans la foulée, il a mis fin à la concertation.» Michel Jacobs: «On aurait pu trouver un terrain d’entente. Nous, on a introduit des actions tant au Conseil d’État qu’à la Cour constitutionnelle.»

«Même pas assez pour le service minimum»

Quant aux actions, la semaine prochaine risque d’être chahutée. «Pour l’instant, on tourne avec 80% des effectifs dans les prisons et leur plan peut mobiliser de 55% à 60 ou 70%. Plus personne ne peut faire grève.»

Avec la question posée par Claudine Coupienne: «Les conditions de vie des détenus ne sont-elles importantes qu’en temps de grève? Parce que, même en temps normal, on n’arrive pas au cadre prévu en service minimum. Quant à la surpopulation ou aux conditions d’hygiène de certaines prison…»