VIDÉO | Du pont des Trous à la halte nautique, au fil du chantier d’élargissement de l’Escaut

Si l’élargissement de l’Escaut est terminé, le chantier se poursuit, de part et d’autre du fleuve, du pont des Trous au Luchet d’Antoing. Nous y avons promené notre objectif…

L’inauguration de la première phase du chantier d’élargissement de l’Escaut, le 31 janvier, ne clôture évidemment pas ce méga chantier dont trois phases (ou 4 si l’on considère qu’il a fallu revoir la construction des arches du pont des Trous) restent à terminer.

C’est l’occasion de faire le point sur ce qui a été réalisé depuis cette date.

Au pont des Trous: le placement -par vibrofonçage- des pieux dans le lit de l’Escaut est achevé. Pour rappel, ceux-ci sont destinés à soutenir les balcons et gradins descendant des quais vers le niveau de l’Escaut, et qui formeront des espaces de détente et de promenade en bordure directe du fleuve. La tour du Bourdiel, à gauche, est recouverte d’une grande bâche blanche cachant un échafaudage afin de permettre le nettoyage des pierres et le remplacement de certaines d’entre elles. EdA

Vous l’aurez sans doute remarqué, la tour du Bourdiel (sur la rive gauche) s’est parée d’un grand manteau blanc; il s’agit en réalité d’une immense bâche recouvrant un échafaudage. Cela, pour permettre le nettoyage de la tour par microsablage. Une opération réalisée avec le partenariat d’archéologues de l’AWAP. Certaines pierres devront être remplacées tout comme pour les arches où, rappelons le, 25% de celles issues de la déconstruction ont été récupérées. Les «nouvelles» pierres, toutes taillées à la main, proviennent de la carrière de Gore (Andenne».

On pourra se promener sur le pont des Trous en 2022

Les travaux de restauration (de la tour) reprendront dès finalisation des analyses par les archéologues. Quant aux terrassements aux abords du pont, ils devraient débuter à la mi-mars. Le début de la reconstruction des arches et de la coursive du Pont des Trous est planifié pour mai prochain. Ces deux chantiers seront menés de front, pour s’achever dans un peu moins de deux ans. Avec une nouvelle inauguration à la clé, vraisemblablement. Les aménagements du pont et des abords seront terminés en 2022. EdA

La halte nautique devrait être terminée en juin

D’ici là, d’autres cérémonies inaugurales pourront sans doute être organisées, notamment du côté de la halte nautique au quai Taille-Pierre. L’heure est ici à l’assemblage, sur le site, des structures métalliques des deux balcons triangulaires qui devraient recevoir leur recouvrement en bois dès le mois d’avril. Ici aussi, des murs de quai doivent être consolidés à plusieurs endroits, notamment au regard des deux anciens escaliers qui ont été démontés et seront remplacés par des échelles. Ces travaux devraient être achevés fin de cette semaine. La halte nautique devrait être terminée en juin alors que l’ensemble des travaux de la phase 2, depuis le pont-à-Ponts jusqu’au pont Devallée, devront être totalement achevés fin 2020. Tous les éléments de la halte nautique sont assemblés sur le site. EdA

La phase trois pourrait être inaugurée sous le soleil...

Les travaux se poursuivent également en rive droite, notamment du côté du Luchet d’Antoing. Rappelons qu’ici, le tronçon entre le Chemin de Ronde et la rue Rifflée a été rouvert à la circulation depuis la fin janvier. Si vous circulez dans le coin, notez que les trois rues perpendiculaires au quai (Chemin de Ronde, Pont de l’Arche vers les garages du Luchet, et Rifflée) sont toutes mises en sens «montant» vers la rue Galterie Saint-Jean. Le chantier se poursuit en aval entre la rue Clercamps (à la limite du chantier en phase 1) et la rue Rifflée. À cette hauteur, plusieurs ponts se sont succédé entre le XIVe siècle et aujourd’hui mais les investigations menées par les archéologues de l’AWAP se sont révélées peu probantes: les sous-sols ont été ici considérablement perturbés au fil du temps et plus aucun vestige n’a pu y être mis au jour. Le maillon manquant est en cours de réfection et devrait être terminé en avril. EdA

Les aménagements de cette zone (située en phase 3 du chantier) seront bien évidemment similaires que ceux effectués sur le tronçons déjà accessible.

Les travaux sur cette portion de voirie, longue de 240 m sont prévus jusqu’au mois d’avril. Dans la foulée débutera le réaménagement de la place Gabrielle Petit, toujours accessible pour l’instant mais mise en cul de sac. La fin complète des travaux de la phase 3 est entrevue pour l’été.