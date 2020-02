PHOTOS | Carnaval de Binche: Mardi Gras avec ou sans chapeau?

Le temps a-t-il laissé les Gilles sortir avec leur chapeau en plume d'autruche? C'était la question sur toutes les lèvres avant le cortège.

Alors, chapeau ou pas chapeau? C'était la question à 100 € à Binche en ce jour de Mardi Gras. Après une averse en matinée, le ciel, très gris jusqu'à présent, s'éclaircit et laisse les rayons de soleil réchauffer tant les pavés et que les cœurs binchois.

L'espoir revient: et si les Gilles tentaient quand même leur sortie de l'après-midi coiffés de leur auguste chapeau? Suivant les différents spécialistes météos improvisés, la probabilité est tantôt de 65%, tantôt de 15%...

Finalement à 15h, plusieurs Gilles font le pari que le bon Dieu sera Binchou, coiffant leur couvre-chef. Pari apparemment gagnant, alors que le cortège s'ébranle avec les hésitations habituelles qu'on lui connaît en début de parcours.

Pas de bonne fortune

Las, plus les gilles progressent, plus les choses se gâtent. La pluie commence à tomber, mais fine et éparse. Les Gilles gardent le cap. Certains retirent la coiffe, mais provisoirement. La bête à plumes pèse 2,8 kilos, "ce qui n'est pas très lourd, mais c'est la prise au vent qui est particulière", nous dit un gille.Et le vent souffle, pas exagérément, mais suffisamment pour gêner nos valeureux rois du carnaval.

Qui finissent par abdiquer.Vers 16h15, les fines gouttelettes se sont transformées en cordes. Les Gilles se ruent vers leur femme ou assistant porteur de chapeau, Ces dernières emportent fissa les coiffes à l'abri à l'hôtel de ville. Il est 16h20 et plus aucune plume d'autruche ne pointe à l'horizon.

En ce 25 février 2020, la cité du Gilles doit faire le deuil de sa baraka: el' bon Dieu n'est plus Binchou! Mais ça ne prive pas les habitants d'une belle fête, faisant de mauvaise fortune bon cœur...

