Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 26 février

Du cannabis, beaucoup de cannabis, des vaches, des bras cassés, un acteur raté, une poupée, une chouette et un baleineau: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 26 février. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

The Gentlemen

Comédie d’action de Guy Ritchie. Avec Matthew McConaughey, Colin Farrell, Jeremy Strong, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Michelle Dockery et Eddie Marsan. Durée: 1 h 53.

Ce que ça raconte

Le baron de la drogue londonien veut se «retirer». Forcément, ça attire les convoitises de concurrents qui entendent lui «faire à l’envers»…

Ce qu’on en pense

Du très grand Guy Ritchie, qui joue moins d’effets superflus pour se mettre au service d’un récit à tiroirs d’une roublardise diabolique. Le pied!

La critique complète

Dark Waters

Drame de Todd Haynes. Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway et Tim Robbins. Durée: 2 h 08

Ce que ça raconte

Pendant vingt ans un avocat américain a poursuivi le géant de la chimie DuPont, responsable d’un empoisonnement à grande échelle de l’eau potable.

Ce qu’on en pense

Film militant qui percute par son sujet, plus que par sa mise en scène, scolaire. L’enquête, 100% authentique, n’en est pas moins passionnante et effrayante.

La critique complète

Lucky

Comédie d’Olivier Van Hoofstadt. Avec Michael Youn et Alban Ivanov. Durée: 1 h 26.

Ce que ça raconte

Deux marginaux enlèvent un chien des stup’. Qui, rapidement, les met sur la piste d’une tonne de cannabis…

Ce qu’on en pense

Olivier Van Hoofstadt tente de nous refaire le coup de Dikkenek. Et c’est assez calamiteux. C’est bien simple: ou bien il sort, ou bien on le sort…

La critique complète

L’interview d’Olivier Van Hoofstadt

La vérité

Drame de Hirokazu Kore-eda. Avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Une célèbre actrice française reçoit, plus ou moins contre son gré, sa fille et sa famille alors qu’elle est en plein tournage de son nouveau film.

Ce qu’on en pense

Le Japonais Hirokazu Kore-eda utilise à bon escient la figure de Catherine Deneuve pour nous parler famille, non-dits et cinéma. Amusant, surtout pour les cinéphiles.

La critique complète

Nos jours de gloire

Comédie d’Antoine de Bary. Avec Vincent Lacoste et Emmanuelle Devos. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Quand il était enfant, Adrien a connu le succès comme acteur. Depuis, il s’accroche à ce rêve, laissant tout le reste de sa vie s’écrouler gentiment.

Ce qu’on en pense

Les trentenaires parisiens à tendance auteur sont très branchés comédie dépressive en ce moment. De là à dire que c’est un gage de qualité…

La critique complète

The Boy: la malédiction de Brahm

Thriller/Horreur de William Brent Bell. Avec Katie Holmes et, Ralph Ineson. Durée: 1 h 26.

Ce que ça raconte

Après un événement traumatisant, une famille s’exile dans un manoir cossu pour se changer les idées. Leur fils s’acoquine d’une poupée qui, derrière son air innocent, cache des pouvoirs maléfiques…

Ce qu’on en pense

Pas grand-chose, tellement ce thriller fade sent le déjà-vu à chaque plan. Même le sourire en coin de Katie Holmes ne sauve pas la mise.

La critique complète

L’odyssée de Choum

Films d’animation de Julien Bisaro, Sonja Rohleder et Carol Freeman. Durée: 0 h 38.

Ce que ça raconte

Les pérégrinations de trois animaux: une chouette, un oiseau et un baleineau.

Ce qu’on en pense

Trois courts-métrages muets et animaliers. Les petits vont craquer.

L’extraordinaire voyage de Marona

Film d’animation d’Anca Damian. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

Au seuil de sa mort, une chienne se remémore son ascendance (la rencontre entre ses parents est un délice) et les maîtres qu’elle a servis.

Ce qu’on en pense

Coproduction belgo-franco-roumaine, cet Extraordinaire voyage de Marona est un moment de poésie, ou le récit biographique. Deux dimensions seulement, mais une infinie palette de sentiments.

Marguerite

Comédie de Mik Collignon. Avec Vincent Lagaf’. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Vincent Lagaf’se rend à l’hosto pour un examen avant de filer en Belgique pour une émission. Et se prend d’affection pour une jeune malade…

Ce qu’on en pense

Rien: personne n’était au courant de la sortie du film (produit par Pathé, allez comprendre). Et on comprend ce souci de discrétion quand on voit le niveau de la bande-annonce. Ça sent le magritte du meilleur acteur pour Jacques Van De Biggelaar (au casting!) en 2021, ça…