FOOTBALL| Hollerbach est de retour à Mouscron

Le coach allemand est de retour après deux mois d’absence.

C’est la fin d’un long feuilleton. Malade depuis la fin de l’année dernière, Bernd Hollerbach est de retour à l’Excel Mouscron. Le coach allemand a annoncé son retour dans un communiqué. Cela met définitivement fin aux rumeurs de certains concernant un départ, le désir d’un nouveau contrat, etc.

«Aujourd’hui, je me réjouis de pouvoir reprendre du service. Je suis à nouveau en pleine possession de mes moyens et je peux reprendre mon job d’entraîneur principal à 100%, précise le tacticien de 50 ans dans le communiqué. Tout le monde connaît ma passion pour mon travail avec mon équipe et je suis désormais en mesure de le reprendre. Je tiens à remercier Rudi Vata et Philippe Saint-Jean qui m’ont bien représenté lors des dernières rencontres. Désormais nous pouvons à nouveau regarder devant nous et envisagez la suite de notre aventure sportive et humaine positivement.»