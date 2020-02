Coronavirus: la «situation sous contrôle» à l’hôpital Sacco de Milan

NEWS: Prevention Coronavirus - milan - 24/02/2020 Illustration Coronavirus - prevention Milan only BELGIUM! Photo News

La situation est «sous contrôle» à l’hôpital Sacco de Milan, capitale de la Lombardie, la région italienne la plus touchée par le coronavirus, où sont hospitalisés 14 patients malades du Covid-19, a assuré mardi à l’AFP le directeur sanitaire de l’hôpital Giuseppe de Filippis.

«Nous avons 14 patients, leurs conditions sont stables, même si certains sont dans une situation plus critique, plus compliquée», a déclaré le responsable à des journalistes devant l’établissement, l’un des plus importants de la capitale lombarde.

«La situation est sous contrôle», a-t-il répété, soulignant que les patients étaient en quarantaine et toute visite interdite.

«Le personnel est préparé et gère la situation», a assuré M. De Filippis, ajoutant que des procédures «très précises» étaient observées pour trier les patients potentiellement suspects se présentant à l’hôpital.

«Les laboratoires travaillent 24 heures sur 24 pour tenter de réduire les temps de résultats de diagnostic, actuellement de 4 à 6 heures», a-t-il encore dit.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a pointé mardi un dysfonctionnement dans un hôpital de la région lombarde, à Codogno, ayant favorisé la propagation du coronavirus en Italie.

M. Conte a ainsi mis en cause la gestion «pas complètement appropriée» d’«un hôpital» pour expliquer une diffusion spectaculaire depuis vendredi du virus en Italie, le pays européen le plus touché avec 283 cas dont sept décès, selon les derniers chiffres de la Protection civile italienne.