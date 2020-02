Coronavirus: le Premier ministre italien pointe la gestion d’un hôpital

Pour Giuseppe Conte, «il est clair qu’il y a un foyer et que c’est de là que (le virus) s’est répandu». AFP

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a pointé la gestion «pas complètement appropriée» d’«un hôpital» pour expliquer la propagation rapide du virus dans le nord de l’Italie.

«Il est clair qu’il y a un foyer et que c’est de là que (le virus) s’est répandu», a déclaré M. Conte dans une émission télévisée de la première chaîne publique Rai Uno.

«Désormais c’est connu, il y a eu une gestion au niveau d’une structure hospitalière pas complètement appropriée selon les protocoles de prudence recommandés dans tels cas et cela a certainement contribué à la diffusion», a ajouté M. Conte.

Le principal foyer de l’épidémie a été identifié à Codogno, près de Lodi, à 60 km au sud de Milan. C’est dans cette localité de 15 000 habitants qu’a été hospitalisé au départ, mercredi dernier Mattia, un cadre de 38 ans.

Il est considéré comme le «patient 1», d’où découlent une grande quantité de cas identifiés en Lombardie (nord-ouest), la région la plus touchée par le virus avec 172 cas détectés sur un total de 229 en Italie dont sept décès. Selon les médias, outre sa femme enceinte de 8 mois et d’autres proches, plusieurs des médecins qui l’ont examiné ont été infectés, ainsi que des infirmiers, des aides-soignants puis des patients et leur entourage.

Le nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus est resté stable lundi en Italie, qui tente d’endiguer la contagion grâce à un cordon sanitaire instauré autour de onze communes du Nord considérées comme le foyer de l’épidémie.

La soudaine flambée depuis vendredi des cas, passés de 6 à 229 en quatre jours, a fait de l’Italie le pays le plus touché en Europe et le troisième au monde après la Corée du Sud et la Chine.