Quarante de mois de prison avec sursis pour une tentative de viol

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Thomas D., un habitant d’Ottignies né en 1982, à quarante mois de prison avec sursis probatoire pour des coups et blessures volontaires ainsi qu’une tentative de viol, des faits commis en novembre 2017 à Louvain-la-Neuve.

L’individu avait voulu forcer la victime, dont il avait fait la connaissance durant la soirée, à lui faire une fellation. Comme elle a refusé, il lui a porté un coup de genou en plein visage, lui cassant trois dents. Le trentenaire avait abandonné la victime, sérieusement blessée, dans une rue de la cité universitaire. Celle-ci a dû ramper jusqu’à un restaurant pour trouver du secours.

Le prévenu disait ne se souvenir de rien et a changé plusieurs fois de version. Sans vraiment avouer, il ne niait pas non plus formellement et a gardé cette attitude ambiguë à l’audience.

Le soir des faits, il était avec une ancienne collègue de la victime dans un bar de Louvain-la-Neuve. La jeune fille, qui venait de se disputer avec son petit ami, est arrivée et ils ont passé la soirée à trois, en buvant un peu. À un moment, le prévenu est sorti pour fumer, accompagné de la victime. Il est ensuite revenu seul dans l’établissement, en expliquant à la femme qui l’accompagnait que sa copine était ivre et qu’elle était tombée dans la rue. Il n’a pas appelé les secours et semblait pressé de quitter le bar.

«Je ne dis pas que les faits qui me sont reprochés ne sont pas graves, je sais ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a des zones de flou dans mes déclarations, mais ce n’est pas de la manipulation, j’ai vraiment des trous noirs quand je pense à cette soirée», avait-il déclaré à l’audience.

Le tribunal l’a également privé de ses droits civils et politiques durant cinq ans.