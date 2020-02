Coronavirus en Italie: à la recherche du patient zéro

Mais qui est donc le patient zéro? Telle est l’énigme que doit résoudre l’Italie pour savoir qui est à l’origine des contaminations au nouveau coronavirus sur son sol et tenter de contenir la maladie qui a déjà touché plus de 200 personnes dans le nord du pays, et qui a déjà fait 6 morts.

En Lombardie, région la plus touchée, tout semblait ramener à un dîner qui s’est tenu fin janvier entre le patient 1, Mattia, un cadre de 38 ans, hospitalisé en soins intensifs, qui aurait été en contact avec le «patient zéro», un de ses amis manager récemment rentré de Chine. Fausse piste, ce dernier n’a jamais été en contact avec le virus.

La chasse à l’origine de l’infection a donc repris: le patient zéro pourrait être une personne déjà hospitalisée.

«Le trouver est essentiel car cela nous permettra de reconstruire la chaîne de contacts et les éventuelles contagions», a déclaré le chef de la Protection civile.

En Vénétie, une enquête similaire a été menée près de Padoue, dans la région de Vo’Euganeo, qui est un second foyer d’infection en Italie du Nord.

Ici, la piste semblait conduire à un groupe de huit Chinois qui fréquentaient le même bar qu’un maçon de 78 ans, décédé vendredi. Mais les tests se sont révélés négatifs. Tout est donc à refaire.

Mais, hier après-midi, une nouvelle piste d’un patient zéro qui aurait contaminé les deux régions était ouverte.