Coronavirus: les chemins de fer italiens remboursent les voyages annulés à cause du coronavirus

Les compagnies ferroviaires italiennes ont annoncé lundi qu’elles rembourseront les passagers qui annulent leur voyage en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’épidémie est concentrée dans le nord du pays, dans les régions de la Lombardie et de la Vénétie. Plus de 200 contaminations ont été comptabilisées et six personnes ont succombé au Covid-19.

La principale compagnie ferroviaire italienne, Trenitalia, «remboursera intégralement tout voyage, quel que soit le tarif auquel le ticket a été acquis, dans le cas d’une annulation due au coronavirus», annonce l’entreprise dans un communiqué.

Pour les trains à haute vitesse et sur une longue distance, les passagers recevront un bon valable un an tandis que les clients des trains régionaux se verront proposer des remboursements en espèces, a précisé Trenitalia.

Italo, qui exploite des trains à haute vitesse, a indiqué elle aussi qu’elle proposerait des bons, valides jusqu’à la fin du mois de juillet, pour tout voyage provenant et allant vers les zones affectées dans le nord de l’Italie.