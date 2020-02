VIDÉO | «Made in Belgium»: un documentaire de Manchester City à la gloire de Kevin De Bruyne

De son enfance à Tronchiennes à son statut de footballeur du top européen: Kevin De Bruyne va faire l’objet d’un documentaire exclusif diffusé sur City+.

À la veille du choc contre le Real Madrid en Ligue des champions, Manchester City a annoncé la sortie d’un documentaire retraçant la carrière de Kevin De Bruyne. Celui-ci sera disponible prochainement sur la chaîne officielle du club, City +. En attendant, le club mancunien en a dévoilé les toutes premières images sur ses différents réseaux sociaux.

En utilisant à la fois des documents d’archives et une série d’interviews exclusives, le documentaire retrace la remarquable carrière du médian belge avec des contributions de figures éminentes du football ayant marqué son parcours.

«Il est arrivé en équipe nationale quand il était très jeune et, avant même qu’on s’en rende compte, c’était déjà notre meilleur joueur», déclare son ancien coéquipier à City, Vincent Kompany.

De leur côté, Roberto Martinez et Pep Guardiola couvrent de louanges le médian belge, qu’ils entraînent tous deux, chez les Diables et à City. «Kevin est un meneur de jeu moderne, il a tout», affirme Roberto Martinez alors que Guardiola estime qu’il s’agit de «l’un des meilleurs joueurs qu’il ait entraîné de toute sa vie.»

Blessé avec le Real et donc forfait pour ce match dans le match contre son compatriote en Ligue des champions, Eden Hazard a également été interviewé par les réalisateurs du documentaire. «La première fois que je l’ai vu, je savais qu’il ferait partie des meilleurs joueurs du monde», confie le capitaine des Diables.

The Kevin De Bruyne story 🇧🇪

