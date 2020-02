Poussée de fièvre sur l’Europe: le coronavirus en 9 questions

Comment savoir si je suis atteint du coronavirus? Existe-t-il un vaccin? Quelle est la probabilité d’en mourir? Voici neuf questions récurrentes sur le «Covid-19», et leur réponse.

Alors qu’un cinquième cas mortel a été recensé en Italie, la fièvre s’empare de l’Europe, confrontée désormais de façon plus importante au coronavirus baptisé «Covid-19».

1. Comment se transmet le virus?

Le virus se transmet principalement par contact avec une personne infectée: cela passe inévitablement par un contact rapproché (au sein d’un foyer, dans un établissement de santé, sur un lieu de travail…).

2. Qui peut en être atteint?

Selon les observations de l’OMS, chaque personne peut contracter le virus, mais les personnes âgées et les personnes déjà atteintes d’autres maladies (comme les cardiopathies ou le diabète) sont plus exposées.

3. Comment savoir si j’en suis atteint?

Il est possible d’être atteint du virus sans pour autant être malade: on parle alors de cas asymptomatiques. Une personne souffrant d’une infection respiratoire aiguë sévère avec des signes cliniques ou radiologiques de pneumonie est considérée comme un cas potentiel de coronavirus, pour peu qu’elle ait voyagé en Chine ou été en contact étroit avec une personne infectée dans les 14 jours précédents le début des symptômes.

4. Mon médecin est-il préparé au virus?

Oui. Tous les médecins généralistes du pays ont reçu un courrier du SPF Santé publique, dans lequel est détaillée la procédure à suivre dans l’hypothèse où ils seraient confrontés à un patient suspecté d’être contaminé.

5. Dois-je porter un masque pour me protéger?

Non. Selon l’OMS, «le port d’un masque ne suffit pas à lui seul à empêcher les infections et doit être associé à d’autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains, l’hygiène respiratoire et l’évitement des contacts proches: il faut maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes». La ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, a d’ailleurs récemment confirmé que «cela n’a guère de sens pour les personnes non contaminées».

6. Quel est le degré de mortalité du virus?

On ne meurt pas systématiquement du virus: les cas mortels restent à ce jour relativement rares. Selon le dernier recensement officiel à l’échelle mondiale (23/02), 2 463 personnes sont décédées sur les 78 833 cas avérés. Cela signifie donc que le virus est mortel dans 3,2% des cas. À titre de comparaison, la grippe saisonnière affecterait jusqu’à 650 000 personnes à travers le monde, selon les chiffres publiés par l’OMS.

7. Existe-t-il un vaccin?

Il n’existe à l’heure actuelle ni traitement spécifique ni vaccin. Le virus est donc traité pour le moment de façon symptomatique. Néanmoins, grâce à la mobilisation de la communauté internationale des chercheurs, le génome du coronavirus a pu être séquencé et une carte atomique en 3D de la partie du virus qui infecte les cellules humaines développée (par l’Université d’Austin, aux USA).

8. Pourquoi parler aujourd’hui de pandémie?

Depuis son apparition dans la province chinoise de Wuhan, le virus s’est propagé dans toute une série d’autres pays et sur d’autres continents. On peut donc considérer que l’épidémie menace désormais une part inhabituellement grande de la population sur une large zone géographique. D’où le terme de «pandémie».

9. Faut-il craindre un krach économique?

La crainte d’une pandémie à l’échelle planétaire a fait plonger lundi les grandes places boursières européennes dès leur ouverture. Sur le continent asiatique, la paralysie de l’activité économique continue d’impacter les différents cours. Le G20 s’est d’ailleurs déclaré ce week-end prêt à prendre des mesures pour contrer «le risque réel» que fait peser le virus sur l’économie mondiale.