«Le carnaval d’Alost est une honte», dénonce le commissaire européen Schinas

Le commissaire européen Margaritis Schinas, en charge de la Promotion du mode de vie européen et de la lutte contre l’antisémitisme, a condamné avec force lundi les chars et déguisements caricaturant les juifs, dimanche au carnaval d’Alost.

«Cela me semble clair: le carnaval d’Alost est une honte», a tranché le commissaire grec dans un tweet, lundi après-midi.

This is what I said last year (5.3.19) on behalf of the @EU_Commission. This year as Vice-President also in charge of fighting #Antisemitism, it’s clear to me: The #aalstcarnival is a shame. It needs to stop. No place for this in Europe. https://t.co/uBHEmLaWTg